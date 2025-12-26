苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為銅鑼車站。（苗縣府文觀局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕地方文化能量持續厚植！苗栗縣文化觀光局今天指出，經苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會討論通過，登錄「獅潭新店楊屋」、「造橋車站暨附屬宿舍」、「銅鑼車站」、「關刀山大地震紀念碑群」為歷史建築。

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為造橋車站附屬宿舍。（苗縣府文觀局提供）

苗縣府文觀局表示，「獅潭新店楊屋」坐落於苗栗縣獅潭鄉新店村44號，為新竹—臺中州大地震後所興建的街屋型住宅。外觀為街屋形式，室內空間則結合當時農村生活需求，包含居住空間及牛、豬欄等設施，完整呈現當時獅潭地區農村聚落的生活型態與地方特色。

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為獅潭新店楊屋。（苗縣府文觀局提供）

至於「造橋車站暨附屬宿舍」與「銅鑼車站」，苗縣府文觀局說，兩者皆為第1代車站建築，於關刀山大地震中受損倒塌，隔年以鋼筋混凝土構造重建為第2代車站，建築形式具代表性，為日治時期舊山線鐵道建築重要實例，具高度歷史與文化價值。

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為關刀山大地震紀念碑群。（苗縣府文觀局提供）

「關刀山大地震紀念碑群」顧名思義於關刀山大地震後所設置追悼罹難者並記錄重大震災事件，苗縣府文觀局說，紀念碑群分布於苗栗各地，不同碑碣內容分別記載震災經過、罹難人員或立碑背景，為見證關刀山大地震歷史的重要文化資產。

