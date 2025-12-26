自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群 文資審議通過登錄歷史建築

2025/12/26 14:33

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為銅鑼車站。（苗縣府文觀局提供）苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為銅鑼車站。（苗縣府文觀局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕地方文化能量持續厚植！苗栗縣文化觀光局今天指出，經苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會討論通過，登錄「獅潭新店楊屋」、「造橋車站暨附屬宿舍」、「銅鑼車站」、「關刀山大地震紀念碑群」為歷史建築。

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為造橋車站附屬宿舍。（苗縣府文觀局提供）苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為造橋車站附屬宿舍。（苗縣府文觀局提供）

苗縣府文觀局表示，「獅潭新店楊屋」坐落於苗栗縣獅潭鄉新店村44號，為新竹—臺中州大地震後所興建的街屋型住宅。外觀為街屋形式，室內空間則結合當時農村生活需求，包含居住空間及牛、豬欄等設施，完整呈現當時獅潭地區農村聚落的生活型態與地方特色。

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為獅潭新店楊屋。（苗縣府文觀局提供）苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為獅潭新店楊屋。（苗縣府文觀局提供）

至於「造橋車站暨附屬宿舍」與「銅鑼車站」，苗縣府文觀局說，兩者皆為第1代車站建築，於關刀山大地震中受損倒塌，隔年以鋼筋混凝土構造重建為第2代車站，建築形式具代表性，為日治時期舊山線鐵道建築重要實例，具高度歷史與文化價值。

苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為關刀山大地震紀念碑群。（苗縣府文觀局提供）苗栗縣楊屋、車站、宿舍及震災紀念碑群，文資審議通過登錄歷史建築。圖為關刀山大地震紀念碑群。（苗縣府文觀局提供）

「關刀山大地震紀念碑群」顧名思義於關刀山大地震後所設置追悼罹難者並記錄重大震災事件，苗縣府文觀局說，紀念碑群分布於苗栗各地，不同碑碣內容分別記載震災經過、罹難人員或立碑背景，為見證關刀山大地震歷史的重要文化資產。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應