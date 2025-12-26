自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中最新網美打卡熱點 許良宇圖書館今開箱亮相

2025/12/26 14:36

許良宇圖書館設計感十足，是東勢新地標。（記者張軒哲攝）許良宇圖書館設計感十足，是東勢新地標。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中山線最美圖書館亮相！凝聚愛心、承載祝福的東勢「許良宇圖書館」，今（26）日於歲末時節溫暖啟用，是獻給東勢、也獻給市民的一份「愛的禮物」。市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，這是一座愛的圖書館，不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

許良宇圖書館室內設計溫馨舒適。（記者張軒哲攝）許良宇圖書館室內設計溫馨舒適。（記者張軒哲攝）

前台紙董事長許良宇2017年因車禍離世，享年38歲，父母為紀念愛子，捐出愛子遺產1.2億在東勢家鄉興建「許良宇圖書館」，並捐贈給台中市府。

文化局表示，許良宇圖書館的誕生，源自企業家許景堂、李碧虹伉儷秉持兒子許良宇「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐1.2億元，市府亦編列逾7300萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

許良宇圖書館1樓特展區展示東勢在地醬油產業。（記者張軒哲攝）許良宇圖書館1樓特展區展示東勢在地醬油產業。（記者張軒哲攝）

全新落成的許良宇圖書館為3層樓的現代建築，設計感十足，以鋼鋁設計為主，搭配暖黃燈光，展現圖書館溫馨書香氛圍，以分齡、分眾規畫設計，為不同閱讀族群提供專屬的閱讀空間，1樓特展區展示東勢在地醬油產業。

除了許良宇特展區，還有兒童閱覽區、親子共讀區、期刊報紙區、青少年閱覽區及開架閱覽區等。館內同步導入全館手機借書服務，並設置全市首座結合停車場的「還書得來速」，讓閱讀融入日常，成為生活中最自然的陪伴。

許良宇圖書館精心設計，是台中最新網美圖書館。（記者廖耀東攝）許良宇圖書館精心設計，是台中最新網美圖書館。（記者廖耀東攝）許良宇圖書館百年茄苳樹已長出新芽，裝置藝術椅子相當吸睛。（記者廖耀東攝）許良宇圖書館百年茄苳樹已長出新芽，裝置藝術椅子相當吸睛。（記者廖耀東攝）

