藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

歷史建築後龍國小日式宿舍損壞嚴重 修復後今重生

2025/12/26 14:39

歷史建築後龍國小日式宿舍損壞嚴重 ，修復後今重生。（記者蔡政珉攝）歷史建築後龍國小日式宿舍損壞嚴重 ，修復後今重生。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮後龍國小日治時期宿舍獲登錄為苗栗縣歷史建築，但木造建物歷經歲月風霜損壞嚴重，後龍國小獲得中央與苗栗縣府補助、總經費約2100萬元修復，歷時1年多今日正式完工，校方規畫未來能做為類似校史館、幸福學院跟樂齡學院等用途。

後龍國小校方指出，以後日治時期宿舍空間將打造成類似校史式空間，讓許多校友可以回到學校了解校史；另外， 校方也計畫打造空間為幸福學院跟樂齡學院活化，校方強調日式宿舍不僅為文化場所，更是長輩教育聚會場地。

歷史建築後龍國小日式宿舍損壞嚴重 ，修復後今重生。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣副縣長邱俐俐說，後龍國小日治時期宿舍見證後龍國小所有的學子成長印記，期盼能繼續經營共學讓社區及學校成為一個大的載體，將責成縣府文觀局與教育處協助學校及社區設計更多元活動，包括藝術、美學與歷史。

苗栗縣政府文觀局說，當時登錄後龍國小日治時期宿舍為歷史建築，理由為具日式構造建築特徵，且與後龍地區教育發軔有關，也是校友與當地民眾珍貴記憶，具歷史文化價值；加上後龍國小日治宿舍標誌後龍地區社會文化變遷與歷史演替，足以記錄當時建築規畫構想與建築工藝。

後龍國小日治時期宿舍屬木造建築，因歷史悠久且容易受天候影響受損，白蟻等也成為損壞因素，導致原建築屋頂、門窗、梁柱等部分不敵歲月與天候，故需修復。

