馬年送法國人也驚豔的馬卡龍賀歲 MANO MANO推出「島嶼之味」新年禮盒

MANO MANO「島嶼之味」馬卡龍新年禮盒，宛如9枚小小的島嶼標記。（MANO MANO提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎馬年送甚麼甜到對方的心坎裡？不妨考慮馬卡龍，而且是連法國人也驚豔的台灣甜點之花！台灣手工法式甜點品牌MANO MANO，10月底受邀前進被譽為「全球最具代表性巧克力盛會」的巴黎巧克力沙龍展，以融合台灣風味與精緻造型的多款馬卡龍驚豔亮相。延續巴黎參展期間累積的高度人氣，MANO MANO正式推出限量「島嶼之味」馬卡龍新年禮盒，以5款花卉與4款山形設計勾勒台灣自然風景，並以台灣茶與水果為風味核心，結合阿里山高山烏龍、東方美人、包種茶與蜜桃、荔枝、紅心芭樂等元素，呈現茶韻與果香交織的層次表現，將這款在巴黎國際舞台備受矚目的台灣馬卡龍帶回本地，邀請台灣消費者在新春佳節，以味蕾重新認識這座島嶼所孕育的故事與獨特風味。

MANO MANO至今已拓展為全台共有6間門市，圖為勝利旗艦門市。（MANO MANO提供）

創立於2018年、發跡於新竹的MANO MANO，以手工法式甜點結合精品級的設計美學聞名，開幕即成為當地法式甜點人氣名店，至今已拓展為全台共有6間門市。品牌擅長以造型設計與跨界合作為特色，成為許多國際精品、科技大廠與知名企業的指定客製化甜點品牌，亦是台鐵主題觀光列車「海風號」的指定合作夥伴，以山與海為靈感，設計出台鐵專屬且引發高度討論的甜點創作。自創立以來，MANO MANO即致力於將台灣在地風味融入法式甜點之中，並在設計工藝上不斷突破技術限制、結合工藝經驗與美感，使馬卡龍在圖樣、造型與細節呈現上，展現有如藝術品般的精緻度，也為品牌在近年甜點禮盒市場中，建立起高辨識度的風格形象。

MANO MANO以台灣茶、果與可可描繪島嶼風土，參展巴黎巧克力沙龍展，讓法國人也驚豔。（MANO MANO提供）

此次巴黎巧克力沙龍展（Salon du Chocolat Paris）集結來自30個國家、超過250個世界級甜點品牌，MANO MANO以「島嶼之味」系列充滿台灣色彩的風味與設計，成為許多觀展者心中的亮點，不少法國人驚嘆「馬卡龍竟能如此精緻！」現場更有法國老奶奶們，因禮盒售罄買不到而惋惜跺腳，成為團隊參展期間既可愛又暖心的有趣回憶。品牌團隊表示：「我們想帶去的不是一盒甜點，而是一份來自台灣的問候。」 希望透過甜點，讓世界以味覺認識台灣。

「島嶼之味」以9款特製馬卡龍，將台灣人熟悉的香氣，轉化為更細膩的甜點語彙。（MANO MANO提供）

「島嶼之味」花卉圖樣取材自台灣原生種植物，包含象徵堅韌與純淨的「阿里山龍膽花」、代表光明的「太魯閣千里光花」，以及台灣特有種「猴歡喜」等，展現山林間的靈動與祝福，共推出5款花卉圖樣馬卡龍，每一款皆蘊含獨特寓意。其餘4款則以山形線條描繪「玉山」、「大霸尖山」、「雪山」、「南湖大山」等台灣百岳輪廓，並以手繪金、銀細節呈現雲海與晨光層次，當9顆馬卡龍依序排列於禮盒之中，宛如9枚小小的島嶼標記，每一口，都是喚起台灣人從小到大記憶深處，那些熟悉而難忘的風景。「島嶼之味」即日起可於MANO MANO官網預購，或於全台MANO MANO台北誠品南西門市、新竹勝利旗艦門市、竹北遠百門市、巨城門市、新州屋門市與竹科門市購買，數量有限，售完為止。此外，即日起至12月31日止，凡單筆訂購金額滿3萬元可享92折優惠，滿6萬元則可享9折優惠，更多相關內容詳詢MANO MANO官網。

