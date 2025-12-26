「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展 桃園總圖展出至明年5月

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展開幕記者會。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展今（26）日在桃園市立圖書館總館舉辦開幕記者會，桃園市立圖書館說明，陳澄波是日治時期最具代表性的台籍畫家，更是首位入選帝國美術展覽會的台灣人，特展精選〈農家〉、〈展望諸羅城〉、〈雲海〉、〈玉山積雪〉與〈東台灣臨海道路〉等經典作品，搭配鹽月桃甫〈黑潮〉複製畫，盼引導觀眾思考人與自然、文化的深層連結。

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展開幕記者會。（桃園市政府提供）

特展由國立台灣博物館、陳澄波文化基金會、多位跨領域學者共同策畫，桃園市副市長蘇俊賓出席開幕記者會時表示，陳澄波以繪畫探索世界，成功跨越藝術、自然與知識的疆界，是本次特展的引人入勝之處；桃園市是國立台灣博物館策畫巡迴的首站，別具意義，未來雙方將持續深化合作，讓藝術與知識在圖書館相遇。

國立台灣博物館館長陳登欽指出，「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展，從陳澄波遺留的大量台灣風景畫出發，結合太陽、季風、黑潮等自然元素，並連結北回歸線的地理定位，透過藝術、自然史與歷史等觀察，重新定義台灣在世界中的座標。

特展從17日展出到明年5月24日，期間將規畫23場跨領域講座，邀請天文、地理、藝術等領域專家進行解讀，另有6場專家導覽與親子活動，並串連桃園在地獨立書店推出一系列藝術與生態工作坊，相關資訊可洽詢桃園市立圖書館官網。

