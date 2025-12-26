自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展 桃園總圖展出至明年5月

2025/12/26 18:42

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展開幕記者會。（桃園市政府提供）桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展開幕記者會。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展今（26）日在桃園市立圖書館總館舉辦開幕記者會，桃園市立圖書館說明，陳澄波是日治時期最具代表性的台籍畫家，更是首位入選帝國美術展覽會的台灣人，特展精選〈農家〉、展望諸羅城雲海玉山積雪東台灣臨海道路等經典作品，搭配鹽月桃甫黑潮複製畫，盼引導觀眾思考人與自然、文化的深層連結。

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展開幕記者會。（桃園市政府提供）桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展開幕記者會。（桃園市政府提供）

特展由國立台灣博物館、陳澄波文化基金會、多位跨領域學者共同策畫，桃園市副市長蘇俊賓出席開幕記者會時表示，陳澄波以繪畫探索世界，成功跨越藝術、自然與知識的疆界，是本次特展的引人入勝之處；桃園市是國立台灣博物館策畫巡迴的首站，別具意義，未來雙方將持續深化合作，讓藝術與知識在圖書館相遇。

國立台灣博物館館長陳登欽指出，「走揣・咱的所在」陳澄波130週年特展，從陳澄波遺留的大量台灣風景畫出發，結合太陽、季風、黑潮等自然元素，並連結北回歸線的地理定位，透過藝術、自然史與歷史等觀察，重新定義台灣在世界中的座標。

特展從17日展出到明年5月24日，期間將規畫23場跨領域講座，邀請天文、地理、藝術等領域專家進行解讀，另有6場專家導覽與親子活動，並串連桃園在地獨立書店推出一系列藝術與生態工作坊，相關資訊可洽詢桃園市立圖書館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應