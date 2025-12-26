新春闔家歡聚享美食及泡湯趣 北投麗禧推「金馬迎春慶好年」系列活動

北投麗禧溫泉酒店於除夕至初二期間，送每位房客新春限定「桂花奶酪」，象徵富貴吉祥、迎春納福。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春節連假不必追逐人潮，走進山林溫泉為身心留一段靜謐時光，北投麗禧溫泉酒店於2026年2月15日（小年夜）至2月21日（初五）推出春節住房專案，凡於除夕至初二入住，加碼送每位房客「主廚手作桂花奶酪」，以象徵富貴吉祥的桂花甜點，傳遞新年祝福。此外，為滿足春節闔家團圓的用餐需求，2月17至22日期間，館內宴會包廂推出春節桌席，兩間特色餐廳亦同步供應春節套餐，邀請賓客在溫泉與美饌中，與家人共度一年最溫暖的團聚時刻。

北投麗禧溫泉酒店客房內設有冷、熱雙湯池，房客可專享天然純淨的白磺溫泉。（北投麗禧溫泉酒店提供）

坐落於最接近溫泉源頭「硫磺谷」的絕佳位置，北投麗禧溫泉酒店汲取天然溫潤的頂級白磺溫泉，讓房客在入住期間，可於寬敞舒適的客房內享受以觀音石打造的冷、熱雙湯池。春節期間自2月15至21日，推出雙人入住一泊一食住房專案，含翌日營養豐盛的「麗禧晨之光」早餐；於除夕至初二入住，更加碼贈送每位房客新春限定「主廚手作桂花奶酪」，增添新春好彩頭。

連續3年獲《台灣米其林指南》入選推薦的「雍翠庭」台菜餐廳招牌料理「酒香麻油雞炊飯」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

歐陸餐廳新春午間套餐，主菜可選擇「紅酒燉澳洲巧克力和牛臉頰」或「珍珠玉米雞／北海道干貝」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

除了新春住宿專案，匯聚多元餐飲美饌的北投麗禧溫泉酒店，也為旅客提供新年歡聚美食專案，自2月17至22日春節期間，宴會廳及獨立包廂推出春節桌席，菜色精選連續3年獲《台灣米其林指南》入選推薦的「雍翠庭」台菜餐廳招牌料理，其中「酒香麻油雞炊飯」以醇厚酒香與溫潤滋味，為新春團聚暖心開席。桌席專案搭配獨立包廂空間，讓賓客能在私密舒適氛圍中，與親友自在談笑，細細品味主廚團隊用心呈現的豐盛佳肴。同時，館內2間餐廳亦於春節期間供應新春套餐，坐擁270度環景綠意的雍翠庭台菜餐廳，於群山環抱的靜謐氛圍中供應「新春午間套餐」，主菜推薦外酥內嫩、鹹甜交融的「蜜汁堅果豬肋排」；以現代法式風格演繹精緻料理的歐陸餐廳，同樣提供「新春午間套餐」，主菜可選擇澳洲巧克力和牛臉頰或珍珠玉米雞，於法式優雅與創意巧思中，與家人朋友共享溫馨歡聚的春節時光。

順遊「硫磺谷地熱景觀園區」，近距離感受北投獨有的地熱景觀與大自然震撼之美。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店表示，春節期間想避開走春人潮，走進北投靜謐山林度假，除了在館內沉浸天然濃郁白磺溫泉帶來的極致放鬆感，亦可順遊距飯店僅約1公里的白磺溫泉源頭「硫磺谷地熱景觀園區」，近距離體驗蒸氣繚繞的地熱景觀與大自然鬼斧神工的震撼，以北投獨有的地質風貌，為新春旅程增添深度與記憶點。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

