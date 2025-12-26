自由電子報
藝文 > 即時

以聲影擁抱台灣「台灣自己館」傳遞信念與溫度

2025/12/26 21:38

「台灣自己館」行動藝術「月亮上的台灣」，在世界各地展出後，回到商滿生紀念館展覽。（台灣共丸聯盟提供）「台灣自己館」行動藝術「月亮上的台灣」，在世界各地展出後，回到商滿生紀念館展覽。（台灣共丸聯盟提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由「台日共丸聯盟」發起的「台灣自己館」公民藝術行動，跳脫日本大阪世界博覽會無法以「台灣」國家名義參展的限制，以藝術回應現實框架，歷經日本、美國等地巡展後，近日回到台南商滿生紀念館舉辦成果感謝分享展。今（26）日壓軸場次，以「台灣聲影」為主題，邀請攝影家林聲、鋼琴家蘇維倫、雅禛、洪雪玲等參與者，分享參展心路歷程，共同譜寫屬於台灣的聲音與影像。

「台灣自己館」成果感謝分享展，今日以「台灣聲影」為主題分享心得。（台灣共丸聯盟提供）「台灣自己館」成果感謝分享展，今日以「台灣聲影」為主題分享心得。（台灣共丸聯盟提供）

攝影家林聲回顧這段旅程時表示，「一年過去，春夏秋冬自己轉，台日共丸、台灣自己館，真的走了好幾圈。」他形容，文化不是口號，而是人一步步走出來的痕跡，如同光，照亮善與惡，也映照真實。他提及蔣耀賢、吳仁麟、林建華等策展夥伴，3人如同點燃火種的同行者，沒有鑼鼓喧天，卻心意相通，知道這不是一場玩票，而是一種使命。

林聲也以詩作總結心境，將行動昇華為信念與土地的連結：「我們不喊萬歲，只低聲說一句：以父之名，把信念留下；以骨之氣，擁抱台灣土地，讓熱血流進月光裡，亮在世界裡。」他形容這不是浪漫，而是盼望，是在長夜中仍有人醒著、流淚、守望，直到天明，化為草根的露水—那正是「台灣話的靈魂，有愛、有聲、有影」。

台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮演唱美國民謠〈我願再回故鄉〉台語版。（台灣共丸聯盟提供）台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮演唱美國民謠〈我願再回故鄉〉台語版。（台灣共丸聯盟提供）

行動領銜人、台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮，現場演唱美國民謠〈我願再回故鄉〉台語版。此曲由曾道雄填詞，過去曾在彭明敏返台時演出，李登輝前總統亦在場聆聽，具有深厚的台灣歷史意義。曾道雄正是鋼琴家蘇維倫的老師，蘇維倫特別邀請鄭邦鎮再度獻唱，象徵世代、記憶與行動的傳承。

明（27）日將由藝術家陳建大明主講「雙AI如何讓〈台日共丸〉升級為〈台世共丸〉」，28日則有作家吳仁麟「瀨戶內海的月光」攝影講座暨新書發表，以及林建華以「建築作為生活的增幅器，閃耀生命光輝」為題分享創作觀點，並舉辦「台灣自己館」閉幕感謝餐酒會。

商滿生紀念館活化老屋再利用，將告一段落。（記者洪瑞琴攝）商滿生紀念館活化老屋再利用，將告一段落。（記者洪瑞琴攝）

隨著展覽告一段落，位於民權路、近百年歷史老屋的商滿生紀念館也將暫別觀眾，未來老屋整修完成後，將以嶄新姿態展開下一段生命旅程。

