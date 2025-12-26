迎接2026 NSO連2天歲末音樂會維也納風

NSO國家交響樂團將於12月30、31日連辦2天充滿維也納風情的音樂會。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接2026年，NSO國家交響樂團將於12月30、31日連辦2天充滿維也納風情的音樂會。奧地利指揮馬丁‧西格哈特（Martin Sieghart）因健康因素無法來台，將改由高市交駐團指揮吳曜宇率團演出，吳曜宇說，「這是Maestro Sieghart為台灣樂迷安排的歲末盛宴，由維也納及知名歌曲雙主軸串聯2場音樂會，相信我們都能在音樂廳度過一個難忘的時刻。」

NSO說明，19世紀末的維也納孕育出圓舞曲與輕歌劇的黃金年代，輕快迷人的旋律留下不朽音樂風景。其中，被譽為「圓舞曲之王」的小約翰‧史特勞斯，更是將這股音樂精神推向世界舞台的重要人物。2025年適逢全球紀念小約翰‧史特勞斯2百歲誕辰之際，NSO特別以史特勞斯家族與相關作曲家的經典作品，讓樂迷在歲末感受歐洲新年音樂會的經典傳統與節慶精神。

12月30日的「華麗歌劇選粹－維也納之夜」，將呈現多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，包括《威尼斯之夜》序曲、《春之聲》圓舞曲、《雷鳴與閃電》及風趣俏皮的《香檳》波爾卡舞曲等。31日的「跨年音樂會」，則將以經典舞曲與輕歌劇選粹為主。除經典圓舞曲之外，也將呈現多首別具趣味的波爾卡舞曲與馬祖卡舞曲，如描繪晨報、滴答鐘聲與狩獵場景的作品，展現19世紀維也納音樂的風趣。

2場音樂會部分曲目相同，也都邀請到榮獲多明尼加索貝拉諾獎的女高音娜塔莉‧佩尼亞－科馬斯（Nathalie Peña-Comas）獻唱，她將在 2場音樂會中分別呈現德沃札克〈月之頌〉、莫札特《費加洛婚禮》詠嘆調，以及雷哈爾與小約翰‧史特勞斯（30日）或托羅巴（31日）的輕歌劇選段。詳詢OPENTIX。

