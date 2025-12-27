澎湖縣書法學會會員展 頒發楊子儀老師紀念獎書法比賽優勝者

楊子儀紀念獎頒獎典禮，在中興藝廊舉行。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣書法學會會員作品展暨楊子儀老師紀念獎書法比賽優勝作品展示，今（27）日在澎湖縣政府文化局中興畫廊隆重開幕，展出百餘件會員書法創作，風格涵蓋篆、隸、草、行、楷等各體，展現在地書藝的厚實能量。縣長陳光復、馬公市長黃健忠、議員許國政、蘇育德共同為比賽得獎者頒獎，肯定書藝薪傳精神，也鼓勵孩子從書法中培養定力與修養。

黃健忠指出，書法的價值不僅是藝術表現，更是一種面對生活的態度。從臨帖到創作，是靜心、是累積，更是一種耐性與自省的訓練。他表示，做為市長能體會藝文教育對一座城市的潛移默化作用，市政團隊將持續支持藝文團體與學校合作，推動社區藝文展演與校園書藝課程，讓文化真正走進市民生活。

創會40年的澎湖書法學會，舉行會員聯展。（馬公市公所提供）

今年第6屆「楊子儀老師紀念獎書法比賽」由基金會提供經費、委託澎湖縣書法學會辦理，共吸引157人報名，分為國小中年級、高年級、國中、高中職及大專社會組，共計82位獲獎。特優與優選作品同步於本次聯展中展出，為展覽增添更多創意與青春筆觸。

澎湖縣書法學會理事長林昇進表示，學會自1982年創立至今已逾40年，始終以推廣中華書藝為使命，每年辦理會員聯展與競賽、研習課程，串連創作與教育。他特別感謝楊子儀老師基金會長期贊助，也感謝各界長官與來賓到場共襄盛舉，使展覽更具傳承意義。會員聯展展期自12月27日起至明年1月17日止，於文化局中興畫廊展出，每週三至週日對外開放。

