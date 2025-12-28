2026新竹縣新春音樂會1/24登場 明中午起開放前2場線上索票

迎接2026也慶祝新竹縣政府文化局成立30周年，新竹縣的春響．春想新春音樂會今年有摸彩。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接2026，新竹縣明年將從1月24日到2月7日舉辦「春響‧春想~2026新竹縣新春音樂會」，推出4場分別展現交響樂、原民古調、原民與客家合唱等不同風格的音樂饗宴。其中〈龍騰樂典〉、〈原客唱響〉、以及「綻光30~客家金曲演唱會」3場為慶祝縣府文化局成立30周年一併舉辦摸彩，獎項包含 Marshall Emberton III 攜帶式藍牙喇叭、 HomePod mini，歡迎鄉親踴躍索票或購票進場欣賞也添喜氣。

1月24日率先登場的〈龍騰樂典〉由指揮莊文貞帶領長榮交響樂團，攜手鋼琴家黎國媛、中提琴家蔡享享替系列活動引路。1月25日登場的〈原客唱響〉則邀集縣內無形文化資產泰雅族口簧琴與縱笛技藝保存者Along Yupas（阿隆優帕司）跟泰雅音樂家雲力思，搭檔泰雅之聲合唱團、原客混聲合唱團共同演出。這2場都是索票入場，每人限索2張，明天（29日 ）中午12點先開放TIXFUN線上索票，明年1月7日早上10點起在縣府文化局服務台也能索取，都索完為止。

請繼續往下閱讀...

後面2場售票的演出都在2月7日下午，只是「綻光30~客家金曲演唱會」在文化局演藝廳，跟演奏廳內的「巴雀室〞重瘋序章：Folk客頌《客返風弦》」彼此呼應、交織共鳴。

前者參演團隊有：打幫你樂團&賴仁政、陳永淘&北埔國小合唱團、iColor、十鼓擊樂團、魏勝松、林展逸、陳瑋儒、Crossing Road；後者則由巴雀藝術室內樂團獨挑大梁。#

