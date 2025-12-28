自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

35間宮廟一次走透透！溪湖大建醮登場 湖埔社推智慧導覽圖

2025/12/28 18:05

彰化溪湖將於12月29日至明年1月4日舉辦24年一度的建醮大典，全鎮35間宮廟設置醮場，規模盛大。（記者陳冠備攝）彰化溪湖將於12月29日至明年1月4日舉辦24年一度的建醮大典，全鎮35間宮廟設置醮場，規模盛大。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮將於12月29日至明年1月4日舉辦24年一度的建醮大典，全鎮25個里、35間宮廟設置醮場，規模盛大，成為地方重要宗教盛事。為讓民眾更輕鬆參與，湖埔社區大學特別整理建醮歷史與場域資訊，製作實體導覽折頁與數位地圖，結合QR Code導航功能，帶領民眾輕鬆「迺建醮」，35間宮廟一次走透透。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，今年是難得的「七朝醮」，連續7天舉行祭典，對地方而言別具意義。（記者陳冠備攝）湖埔社區大學執行長林淑玲表示，今年是難得的「七朝醮」，連續7天舉行祭典，對地方而言別具意義。（記者陳冠備攝）

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，溪湖大建醮每24年舉辦一次，今年已是第5屆，社大希望透過整理歷史故事，讓在地居民與外地遊客了解特定生肖年作醮的文化由來。今年更是難得的「七朝醮」，連續七天舉行祭典，對地方而言別具意義。

湖埔社區大學整理全鎮35間宮廟建醮場域資訊，製作實體導覽折頁與數位地圖。（記者陳冠備攝）湖埔社區大學整理全鎮35間宮廟建醮場域資訊，製作實體導覽折頁與數位地圖。（記者陳冠備攝）導覽折頁也是一張文化說明書，完整說明溪湖24年舉辦一次建醮的背景與脈絡。（記者陳冠備攝）導覽折頁也是一張文化說明書，完整說明溪湖24年舉辦一次建醮的背景與脈絡。（記者陳冠備攝）

林淑玲說，這份導覽折頁不只是地圖，更是一張「文化說明書」，完整呈現溪湖24年一次建醮的背景與脈絡，其內容由社大老師楊忠儒撰文，說明為何選在蛇年舉辦作醮，並提供記錄珍貴的圖文史料，以回顧歷屆建醮的歷史背景與脈絡，

林淑玲說，地圖部分由學員巫承?協助，將所有壇點整合進APP中，完整標示35間宮廟醮場位置，民眾只要掃描QR Code，即可即時導航前往各壇點。參與的 35 間宮廟醮場各具特色，有的氣勢磅礡，有的精緻可愛，「35間宮廟一次走透透」。

林淑玲說，這份導覽折頁可於湖埔社大辦公室索取紙本，相關導覽資訊可於湖埔社區大學網站、溪湖鎮公所、圖書館及「溪湖人俱樂部」平台取得，歡迎全國民眾來體驗溪湖建醮文化之美。

