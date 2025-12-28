自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

結合府城「建城300」 台南悠遊畫會20週年大展精采登場

2025/12/28 18:08

悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心登場，理事長盧婉菁邀請各界一起來觀賞。（記者吳俊鋒攝）悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心登場，理事長盧婉菁邀請各界一起來觀賞。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南悠遊畫會，成立以來累計辦過上千場戶外寫生，致力推廣藝術交流，在歸仁文化中心舉辦20週年大展，並結合「建城300」的寓意，62件各式媒材的創作齊聚，精彩呈現，今天熱鬧開幕。

悠遊畫會的「繽紛藝境」主題聯展將持續至明年1月8日，內容涵蓋具象、意象與抽象等3大風格，今天由市府文化局專委方敏華帶領各界貴賓一起揭幕，並安排名家創作，現場辦理人物速寫，深受歡迎，成功炒熱氣氛。

悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心開幕，現場安排人物速寫，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心開幕，現場安排人物速寫，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

方敏華推崇悠遊畫會每週四固定辦理寫生，風雨無阻，20年來不曾間斷，肯定在藝術推廣路上的努力，成員們用心描繪府城與各地旅遊的自然景觀、人文底蘊與日常風貌，詮釋對土地的熱愛，以及生活的感動，值得肯定，聯展真的很有看頭。

悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心登場，開幕時湧入參觀人潮。（記者吳俊鋒攝）悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心登場，開幕時湧入參觀人潮。（記者吳俊鋒攝）

悠遊畫會理事長盧婉菁表示，聯展主題中的繽紛，象徵著成員們以色彩、情感為創作核心，延續耶誕佳節歡愉氣氛，並營造兼具歷史記憶，以及當代感知的藝術饗宴，延續接但佳節的歡愉氣氛，呈現人文關懷與自然之美的深層對話，透過不同媒材、不同視野，讓大家更了解自己居住的城市。

盧婉菁提到，展出的作品包含油畫、水墨、粉彩與壓克力等多元媒材，表現手法豐富，今年更結合台南建城300，以系列的寫生活動，記錄文化古都的美好與變遷，藝術家也可以是跨越時空的歷史學者，藉由畫筆凝住片刻的精采瞬間。

悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心登場，吸引參觀人潮。（記者吳俊鋒攝）悠遊畫會「繽紛藝境」年度大展在歸仁文化中心登場，吸引參觀人潮。（記者吳俊鋒攝）

盧婉菁強調，該會成立20年來，已辦理過上千場的寫生活動，誠摯邀請繪畫愛好者加入，用獨特的筆觸記錄府城之美，也分享創作的喜悅，聯展在歸仁文化中心展出，歡迎民眾踴躍參觀，近距離欣賞府城藝術的繽紛魅力。

