朱團新企畫 北藝中心2026擊思藍盒子

朱宗慶打擊樂團40週年新團照（攝劉振祥攝，朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團將於2026年正式迎接40週年，除了預告首代團長將正式交棒，啟動世代接力之外，還有每年固定的樂季巡演及海外巡演將陸續進行，另有一項特別的新企畫，就是與台北表演中心合作推出「擊思藍盒子」，由藝術總監朱宗慶擔任總策畫，將於7月推出2檔潛力製作。

朱團表示，「以共好推動擊樂生態系的永續發展」，是樂團成立40週年的重要願景之一。國際樂壇已逐漸公認台灣是世界的打擊樂發展重鎮，台北更堪稱打擊樂發展的「首都」，無論人才、作品、舞台、觀眾方面，皆受到矚目，因此，有了這次與北藝中心合作的想法，團隊將藉自身經驗整合社會資源，進一步推動打擊樂在台灣持續蓬勃發展。

北藝中心則表示，「擊思藍盒子」計畫是一次打破劇場與音樂會邊界的嘗試，展現的開放性與創新度，不但呼應北藝中心「to see a wider world」的場館精神，也是對朱團 40 週年的歷程深表敬意。

朱宗慶指出，「北藝中心的藍盒子擁有靈活的空間，是一個非常適合做為展演打擊樂創新潛力節目的劇場。」盼藉此次合作，在這個匯聚創意能量、與時俱進的表演藝術基地中，一起從打擊樂的動能角度來探求表演藝術的無限可能性。

