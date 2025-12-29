南台灣建築師指標陳仁和百年誕辰 高美館辦紀念展

戰後南台灣重要建築師陳仁和的知名作品「三信家商波浪大樓」模型。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕戰後南台灣重要建築師指標人物陳仁和，為高雄留下眾多知名地標性建築，今年適逢陳仁和百年誕辰，高雄市立美術館即日起推出「地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展」，全方位呈現這位高雄在地傳奇建築師的生命創作歷程。

高美館館長顏名宏表示，建築做為城市文化的重要載體，是探看南部在地文化脈絡的一道途徑，陳仁和對台灣現代建築發展有著重大貢獻，但過去建築史論述較少著墨，1951年陳仁和於高雄設立建築事務所後，為高雄留下眾多知名地標性建築，從早期高雄佛教堂、三信家商波浪大樓，到後來的高雄中油宿舍、鳳山農會肉品市場、高雄扶輪公園等多件作品，這些建築見證了高雄戰後經濟起飛的現代化城市發展，更體現一位建築師如何在地方扎根、回應時代需求。

《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》藉由設計手稿檔案、完整創作年表、紀錄片、建築模型，呈現陳仁和橫跨近40年的建築成果回顧。（高美館提供）

策展人徐明松指出，陳仁和畢業於早稻田大學建築科，深受日本建築工學與結構構造專業訓練影響，創作展現強烈的結構表現主義特色，更顯露戰後台灣社會的文化交融，以高雄佛教堂為例，建築具東方牌坊形式、日式塔樓特色，與西式高塔巧妙結合，此舉突破傳統宗教建築框架，為寺廟建築現代化開創新路。

陳仁和也善用現今逐漸式微的「磨石子」技術，讓傳統泥作工藝為建築保留手作溫度，不僅如此，陳仁和總是回應南台灣氣候特性，融合地域特質與突出骨架的表現性，創作出多元、充滿生命力的「日常性」建築，諸多貢獻正是台灣建築文化尋找下一階段方向的重要指標。

《地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展》呈現陳仁和過去於高雄留下的眾多知名地標性建築。（高美館提供）

高美館說明，此次展覽藉由設計手稿檔案、完整創作年表、紀錄片、建築模型等詳盡紀錄，不僅呈現陳仁和橫跨近40年的建築成果回顧，更將開啟一場探索城市建築跨世代的記憶，展場特別設置建築模型積木，邀請民眾親自動手組裝，透過拆解、重組的實作過程，從柱位、樓板到特色屋頂，藉由每一個組件深刻理解建築結構與設計巧思，體會陳仁和如何將多元文化語彙融入建築當中。

展覽期間規畫有講座、座談會、專家導覽、戶外走讀等多元活動，其中，戶外走讀將由專家帶領走入高雄地方親臨陳仁和的作品現場，實地感受這些建築回應高雄氣候、地景與城市紋理，「地域主義的先行者：陳仁和百年+3建築紀念大展」將在高美館104-105展覽室展至明年5月10日。

