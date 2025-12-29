自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

明華園年度旗艦製作首度到雲林！ 無敵小生孫翠鳳領軍演繹

2025/12/29 14:26

明華園年度旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》，2026年1月24日雲科大學雲泰廳登場。（雲林科技大學提供）明華園年度旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》，2026年1月24日雲科大學雲泰廳登場。（雲林科技大學提供）

〔記者李文德／雲林報導〕明華園戲劇總團2025年全新旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》受到廣大戲迷喜愛，明年1月24日雲林科技大學雲泰廳，將再次登台亮相。雲科大表示，此次引進高品質的國家級劇場作品，希望讓雲林在地民眾與師生有機會接觸當代戲曲創作。

《轉生到異世界成為嘉慶君》一劇，由台新藝術獎得主宋厚寬執導，傳藝金曲獎最佳編劇入圍者蔡逸璇創作，並由無敵小生孫翠鳳、武狀元孫榮輝領銜主演，明華園戲劇家族共同演出。卡司陣容堅強，將帶來兼具娛樂、歷史深度與文化思辨的全新觀劇體驗。

明華園年度旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》，2026年1月24日雲科大學雲泰廳登場。（雲林科技大學提供）明華園年度旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》，2026年1月24日雲科大學雲泰廳登場。（雲林科技大學提供）

該劇以民間知名「嘉慶君遊臺灣」為發想，結合歷史事實與虛構想像，運用「宮廷戲單」設計戲中戲結構，故事延伸至穿越與多重宇宙概念，探問主角改變過去是否能改變未來，並假設嘉慶君或許真的曾踏上臺灣。背景則取材嘉慶年間宜蘭土地詐欺案，主角穿梭古今，呈現跨越時代的戲劇張力。

校方表示，明華園巧妙融合現代生活化表演與歌仔戲唱腔、身段及武打，舞台在程式化與寫實間形成鮮明對比，並透過宮廷與民間生活的差異、多元角色的利益交錯，帶出人性思辨與社會觀察。

校方指出，該劇將於2026年1月24日下午2點半演出，希望引進高品質國家級劇場作品，也讓雲林在地民眾與雲科師生有機會接觸當代戲曲創作外，更盼促進傳統戲曲與年輕世代的文化連結，詳細購票資訊可至雲泰表演廳官網或OPENTIX售票系統查詢。

明華園年度旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》，2026年1月24日雲科大學雲泰廳登場。（雲林科技大學提供）明華園年度旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君——發現我的祖先是詐騙集團！？》，2026年1月24日雲科大學雲泰廳登場。（雲林科技大學提供）

