自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹北大師講堂溫暖壓軸 藝人香蕉、手語大師李信賢、聽奧英雄危宇澤 無聲讚聲

2025/12/29 14:30

「2025竹北大師講堂」全年50場次，昨壓軸推出「手語版的演講」。（竹北市公所提供）「2025竹北大師講堂」全年50場次，昨壓軸推出「手語版的演講」。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025竹北大師講堂」昨壓軸推出「手語版的演講」，本名王俊傑的藝人香蕉與手語研究專家李信賢輪番上陣，聽奧銀牌選手危宇澤更現身分享奮鬥的故事；適逢台灣客家日，市長鄭朝方特別教市民比畫客家手語歌曲〈髻鬃花〉，同步推廣都列為國家語言的客語與手語。

昨天適逢台灣客家日，竹北市長鄭朝方（左2）教市民比畫客家手語歌曲〈髻鬃花〉，同步推廣都列為國家語言的客語與手語。（竹北市公所提供）昨天適逢台灣客家日，竹北市長鄭朝方（左2）教市民比畫客家手語歌曲〈髻鬃花〉，同步推廣都列為國家語言的客語與手語。（竹北市公所提供）

王俊傑以「幽默的蕉流」揭開序幕。他回憶，當初接到邀請，要為一群聽障朋友演講時，心中一度猶豫，畢竟這是他的第一次；然而轉念之後，他欣然接受挑戰。更令他感動的是，這場演講其實是由聽障朋友票選出來、最期待的講者。當天他原本是想來療癒大家，沒想到到了現場反而是被大家療癒。他勉勵聽障朋友，即使身處限制，也能找到屬於自己的舞台。

李信賢則以「無聲世界的美麗」為題，分享自身父母皆為聽障的生命經驗，帶領大家看見無聲世界中的深刻情感與力量。

「2025竹北大師講堂」昨壓軸推出「手語版的演講」，本名王俊傑的藝人香蕉與手語研究專家李信賢輪番上陣。（竹北市公所提供）「2025竹北大師講堂」昨壓軸推出「手語版的演講」，本名王俊傑的藝人香蕉與手語研究專家李信賢輪番上陣。（竹北市公所提供）

「台灣之光」聽奧田徑銀牌得主、竹北的孩子危宇澤現身說法，分享他如何在訓練與比賽中突破身體限制、站上國際賽場的歷程；他表示，不要相信命運，真正的命運是自己創造出來的。新竹縣天使之音協會向在場民眾介紹手語課程。在新竹中學求學時擔任手語社社長的鄭朝方說，希望透過推廣聽人手語，讓竹北更加善美、無礙而有愛。

竹北市公所表示，2025年「竹北大師講堂」全年共辦理50場次，累計吸引近5000人次參與。「竹北大師講堂」的初衷，是平等、是愛、是知識平權，更是情感流動的交會，期盼讓竹北成為更具人文溫度的城市。

昨天適逢台灣客家日，竹北市長鄭朝方教市民比畫客家手語歌曲〈髻鬃花〉，同步推廣都列為國家語言的客語與手語。（竹北市公所提供）昨天適逢台灣客家日，竹北市長鄭朝方教市民比畫客家手語歌曲〈髻鬃花〉，同步推廣都列為國家語言的客語與手語。（竹北市公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應