竹北大師講堂溫暖壓軸 藝人香蕉、手語大師李信賢、聽奧英雄危宇澤 無聲讚聲

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025竹北大師講堂」昨壓軸推出「手語版的演講」，本名王俊傑的藝人香蕉與手語研究專家李信賢輪番上陣，聽奧銀牌選手危宇澤更現身分享奮鬥的故事；適逢台灣客家日，市長鄭朝方特別教市民比畫客家手語歌曲〈髻鬃花〉，同步推廣都列為國家語言的客語與手語。

王俊傑以「幽默的蕉流」揭開序幕。他回憶，當初接到邀請，要為一群聽障朋友演講時，心中一度猶豫，畢竟這是他的第一次；然而轉念之後，他欣然接受挑戰。更令他感動的是，這場演講其實是由聽障朋友票選出來、最期待的講者。當天他原本是想來療癒大家，沒想到到了現場反而是被大家療癒。他勉勵聽障朋友，即使身處限制，也能找到屬於自己的舞台。

李信賢則以「無聲世界的美麗」為題，分享自身父母皆為聽障的生命經驗，帶領大家看見無聲世界中的深刻情感與力量。

「台灣之光」聽奧田徑銀牌得主、竹北的孩子危宇澤現身說法，分享他如何在訓練與比賽中突破身體限制、站上國際賽場的歷程；他表示，不要相信命運，真正的命運是自己創造出來的。新竹縣天使之音協會向在場民眾介紹手語課程。在新竹中學求學時擔任手語社社長的鄭朝方說，希望透過推廣聽人手語，讓竹北更加善美、無礙而有愛。

竹北市公所表示，2025年「竹北大師講堂」全年共辦理50場次，累計吸引近5000人次參與。「竹北大師講堂」的初衷，是平等、是愛、是知識平權，更是情感流動的交會，期盼讓竹北成為更具人文溫度的城市。

