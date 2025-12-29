限制級
115年文化幣擴大發放 李遠新揭：文化幣世代的權利與義務
行政院長卓榮泰（後排左5起）與文化部長李遠共同出席115年文化幣宣告記者會。（記者王藝菘攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（29）日舉辦115年度文化幣宣告記者會，行政院長卓榮泰、文化部長李遠共同宣布，明（115）年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13至22歲青年每人都可以領到1200點，115年度文化幣將於1月1日上午8點正式開放領用。
李遠在記者會上新揭「文化幣世代」的權利與義務，他說，文化幣持續擴大發放，就像是一個不斷在長大的一個吉祥物；但文化幣對年輕人來講，是一種權利，也是一種義務。
所謂權利，就是在這個年紀就可以領 1,200 塊，花在文化體驗跟文化活動裡面，且可以去找各種加碼的方法，根據文化部調查，有人最高從 1,200 塊加碼到 3,500 塊，也有人從600塊加碼到1500塊，李遠說，「這是你們的權利，同時也是你們的義務，因為你們的錢全部花在灣的各種文化創意產業裡面。」
根據文化部統計，114年發給16至22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70%。
對此，卓揆則高喊「今日事今日畢」，所以，剩下3 天的114年文化幣，一定要「今年幣今年畢」，卓揆還說，文化幣用越多，獲得的加碼回饋更多，「可以一直往上的加，大家加油，把文化幣盡量拿出來用。這就是希望大家早點領、早點用、早領早享受，把文化幣好好地享受一番，好不好？」
