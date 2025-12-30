中共發瘋前能搞笑的時間不多了 馮光遠「金馬奮獎」將公開頒獎

《給我報報》年度「金馬奮獎」將首辦現場頒獎典禮。（翻攝自馮光遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕中國共軍昨（29）日突襲式宣布將對台灣舉行環島軍演，引發各界關注。正為《給我報報》年度「金馬奮獎」籌備現場頒獎典禮的作家馮光遠，昨晚在臉書有感而發表示：中國在與「立早章，章萬安」會面後，又以最新的強度與高度，對台灣展開軍事威脅，在此同時，國民黨主席也要準備去中國密談「統一大計」，「台灣的時間真的不多了，我是說，還能搞笑的時間，在中共發瘋之前，多笑笑吧！」

馮光遠自爆，此次與同仁緊鑼密鼓的評審結束後，他原先堅持「兩男主角並列冠軍概念」，但被同仁們推翻了，覺得很沒面子，忍不住咆哮：「柯文哲與黃國昌，他們的表現無分軒輊，誰也沒有壓過誰，不讓他們同時得獎，對落選的那個人，公平嗎？」結果，被總主筆冷回：「光遠，你怎麼黃國昌上身了？要我們叫救護車嗎？」

十方音樂劇場內觀。（翻攝自馮光遠臉書）

關於「金馬奮獎」十餘年來第一次有公開頒獎儀式，馮光遠說，不論是想看「show」，或與他交流關於2025年這光怪陸離的一年，都歡迎參加聚會。時間是本週日（1月4日）晚間，在「十方音樂劇場」舉行，十方音樂劇場是台北現代音樂人的一個根據地，地方雖不大（約100個位子），但曾以此為根據地的音樂家卻不少，如李泰祥等；頒獎過程也會有鋼琴家、薩克斯風手演出串場。

不知道最後男主角獎是由誰獲得？欲參加現場頒獎儀式者，詳連結網址（https://www.accupass.com/go/Jinmafen）。

