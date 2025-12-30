自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

張炳煌書法e筆結合AI動畫 簡文秀盛讚

2025/12/30 14:30

書法名家張炳煌作品展正在新竹縣政府文化局美術館101展廳展出，聲樂家簡文秀也到場一覽書法之美。（億光文化基金會提供）書法名家張炳煌作品展正在新竹縣政府文化局美術館101展廳展出，聲樂家簡文秀也到場一覽書法之美。（億光文化基金會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕書法名家張炳煌「承古開新、筆墨共融——書法暨e筆作品展」，正在新竹縣政府文化局美術館101展廳展出，與張炳煌有多年深厚友誼的聲樂家簡文秀，日前專程趕往出席開幕式，以一曲〈又見炊煙〉結合張炳煌的書法揮毫，展現跨域藝術聯動。

張炳煌以深厚的功力與不懈的熱忱推動書法超過50年，民國69年主持三台聯播的「每日一字」長達20餘年，將書法帶入家家戶戶，更自2001年帶領團隊歷經7年研發出「e筆書畫系統」，並結合AI動畫，開啟書畫影音化的新紀元。

簡文秀除了以歌聲相挺，也贈送來賓們億光電子軍用材質高效能LED手電筒，希望為社會帶來更多關懷與溫暖。作品將展出至明年1月11日止，民眾不妨抽空前往感受張炳煌透過e筆結合AI動畫，賦予漢字全新的魅力。

