藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

遊玩新竹加入「風城印記」數位集章 集滿指定章數兌換禮物及參加抽獎

2025/12/30 21:50

新竹不只有風，還有山、海和湖景，例如旅人可搭天鵝船遊青草湖。（記者周幸叡攝）新竹不只有風，還有山、海和湖景，例如旅人可搭天鵝船遊青草湖。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026年元旦假期即將來臨，計畫好去哪裡玩了嗎？不妨考慮來個新竹小旅行。新竹市政府於昨（29）日推出LINE官方帳號《跟風玩新竹》，整合主題遊程、最新活動資訊與「風城印記」數位集章3大功能，旅人透過手機即可輕鬆規畫旅遊路線，同時參與即日起至明年3月31日期間限定推出的集章活動，於活動期間前往指定景點掃描QR code，集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格，獎品為iPhone 17。

新竹市首推《跟風玩新竹》LINE官方帳號，即日起可利用數位旅遊護照輕鬆玩新竹。 （記者周幸叡攝）新竹市首推《跟風玩新竹》LINE官方帳號，即日起可利用數位旅遊護照輕鬆玩新竹。 （記者周幸叡攝）

即日起至明年3月31日推出集章活動，於活動期間前往指定景點掃描QR code集章。（記者周幸叡攝）即日起至明年3月31日推出集章活動，於活動期間前往指定景點掃描QR code集章。（記者周幸叡攝）

新竹市政府城銷處表示，希望透過全新的LINE官方帳號，讓民眾以更互動、貼近生活的方式探索新竹山、湖、海的多元風貌，也讓在地居民重新發現城市亮點。

集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格，獎品為iPhone 17。（記者周幸叡攝）集滿任1個主章及任2個副章，即可兌換精美小禮物並獲得抽獎資格，獎品為iPhone 17。（記者周幸叡攝）

此次活動串聯超過40家在地店家，「草根廚房」平日午晚餐來店單筆消費享95折。（記者周幸叡攝）此次活動串聯超過40家在地店家，「草根廚房」平日午晚餐來店單筆消費享95折。（記者周幸叡攝）

此次活動更串聯超過40家在地店家，包括旅宿、伴手禮、美食餐廳及DIY手作，凡出示《跟風玩新竹》LINE好友畫面，即可享有多家超值優惠，包含新竹首家西點麵包店美乃斯自製品項9折、Yamada山田麻糬製造所消費滿250元送原味牡丹餅、知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿千送指定糕餅1份、海瑞摃丸及台丸好所在的摃丸產品9折；旅宿優惠則包括普邑斯商務旅館8折、迎曦飯店豪華房型9折等限定折扣。

探訪將軍村後到「無酉無慮」歇憩，消費享全商品95折優惠。
（記者周幸叡攝）

城銷處長林昱志說明，此次規畫的主題遊程以新竹市最具代表性的景點與城市特色為核心，包含結合舊城區歷史景觀與綠意空間的「新竹公園」延伸到十八尖山、兼具生態與休閒氛圍的「青草湖」、以及充滿海港特色的「新竹漁港」等，透過主題式遊程概念整合周邊文化空間、特色店家及休閒設施，打造更具趣味性與體驗感的旅遊路線。搭配LINE官方帳號的數位整合服務，讓旅客可以快速掌握行程亮點及旅遊資訊，輕鬆打造屬於自己的《跟風玩新竹》之旅。更多相關訊息詳詢跟風玩新竹官網。

