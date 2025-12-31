海口港變身台式芭比派對！落山風藝術季1/3「海口狂想曲」震撼登場

《海口狂想曲》演出團隊，屏東日系築夢一輪車俱樂部。（屏縣府提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島冬季專屬的落山風，近年在屏東縣政府的創意翻轉下，已從令人卻步的強風化身為舉世聞名的藝術動能。2025落山風藝術季最受矚目的沙灘大戲《海口狂想曲》，將於明年1月3日下午5點在車城海口沙灘震撼登場。今年以「台式芭比狂歡派對」為主題，集結金音獎樂團、國家文藝獎舞團及馬戲團隊，在強風、浪濤聲中編織出一場僅此一場、無法複製的感官盛宴。

《海口狂想曲》115年1月3日黃昏時分席捲海口沙灘。（屏縣府提供）

屏東縣政府指出，落山風藝術季多年來深耕恆春半島，成功將海口港轉型為「落山風之巔」。今年的重頭戲《海口狂想曲》，特別邀請金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」、國家文藝獎得主「何曉玫舞團」、Taiwan Top演藝團隊「創造焦點馬戲團」，以及在地的「屏東日系築夢一輪車俱樂部」同台共演。

這場演出最特別之處，在於團隊必須克服恆春半島著名的強勁落山風與飛沙環境。舞者與馬戲演員將在風中展現驚人的肢體張力，搭配搖滾音樂與當代舞蹈，營造出一種充滿台式美學與派對感的狂歡氛圍。縣府傳播暨國際事務處強調，這不只是一場表演，更是一場全民共享的節慶，觀眾將席地而坐，與大自然共同參與藝術創作。

「這是一場與風的對話！」屏東縣長周春米表示，落山風藝術季已成為全台冬季最具代表性的藝文活動，不僅活絡地方觀光，更讓原本是旅遊淡季的恆春半島，展現出獨特的文化韌性。活動當天為免費參加，由於歷年演出均吸引萬人湧入海口港，縣府呼籲民眾提早到場卡位，感受這場結合海景、風聲與極致藝術的年度狂想。

