奈良美智周邊商品搶手 連高單價檯燈都缺貨

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」每場都額滿。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站來到嘉義新港「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，12月12日開展以來，掀起一股朝聖潮，來自全台各地的「奈粉」紛紛湧至新港，周邊商品更是大熱賣，帆布袋等熱門商品已售完，連要價3萬9000元的檯燈都缺貨中。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」最大亮點是首次在台展出的經典畫作《凋謝的花（2020版）》。（記者蔡宗勳攝）

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展期為12月12日至明年的5月17日，最大亮點是奈良美智的經典畫作《凋謝的花（2020版）》首次在台展出。目前明年1月的線上預約都已額滿，向隅者可至現場索取號碼牌，每場次限額10名。展出以來，假日每天都有上百人到場排隊，有人等了3個小時以上才如願以償。

參觀「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽者大多來自外縣市。（記者蔡宗勳攝）

嘉義場在「新港文化館25號倉庫」（登雲路111巷2號）展出，因展場空間不大，其周邊商品在距展場約1公里的中正路「新港客廳」對面販售。

奈良美智周邊商品公仔炙手可熱。（記者蔡宗勳攝）奈良美智周邊商品有不少銷售一空，等待補貨中。（記者蔡宗勳攝）

周邊商品有T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋（側背小包、大購物袋）、雨傘、折傘、明信片、海報、拼圖、書籍、保溫瓶等，其中雨傘、部分襪子、工具袋、銀色大包、側背小包是嘉義場限定，設計呼應展覽主題，但目前已有不少熱門商品已售完。

要價3萬9000元的奈良美智版檯燈都賣到缺貨。（記者蔡宗勳攝）

來自台中的「奈粉」指出，一進門就被左邊可愛的奈良美智版檯燈給吸引，上面未標價，向店員詢價竟要3萬9000多元，正在猶豫要不要買時，店員說「缺貨」待補，而且不接受預訂，只能抱著遺憾的心情「離嘉」。

