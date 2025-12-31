自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新竹縣東興圳光藝節1/3~4閉幕沉浸式展演 引領夜間感官新體驗

2025/12/31 14:51

東興圳光藝節將以新竹首見，結合光影科技、當代舞蹈與大地共演的戶外沉浸展演形式，為年度光影藝術帶來最終壓軸。（記者廖雪茹攝）東興圳光藝節將以新竹首見，結合光影科技、當代舞蹈與大地共演的戶外沉浸展演形式，為年度光影藝術帶來最終壓軸。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為期23天的2025新竹縣東興圳光藝節，明（2026）年1月3、4日將以新竹首見，結合光影科技、當代舞蹈與大地共演的戶外沉浸展演形式，為年度光影藝術帶來最終壓軸，縣長楊文科邀請民眾走進東興圳水岸，為新的一年啟動美好的開始。

為期23天的2025新竹縣東興圳光藝節，將於明（2026）年1月3、4日畫下精采句點。（記者廖雪茹攝）為期23天的2025新竹縣東興圳光藝節，將於明（2026）年1月3、4日畫下精采句點。（記者廖雪茹攝）

縣府文化局表示，閉幕演出由光影藝術家張方禹攜手 InTW 舞影工作室，推出大地共演沉浸式作品《Before the star fall｜星星劃過天空之前》，演出結合光影藝術、當代舞蹈與自然場域，以東興圳水岸作為舞台，讓舞者的身體、雷射光束與河岸空間產生流動對話，引領觀眾在夜色中重新感知時間、空間與城市記憶。

《Before the star fall》以天文現象為創作隱喻，凝視星星劃過天空之前的臨界狀態——能量尚未釋放、時間彷彿屏息的瞬間。演出透過精準而冷冽的光束結構，結合舞者於水岸場域中的移動與停留，營造短暫卻高度集中的感官體驗，呈現表演藝術如同星光般誕生、燃燒、消逝，只存在於當下的獨特性。

東興圳光藝節集結藝術家與水岸沿線國小學童的創作。（記者廖雪茹攝）東興圳光藝節集結藝術家與水岸沿線國小學童的創作。（記者廖雪茹攝）

文化局表示，此戶外沉浸展演為新竹地區首次且唯一呈現。觀眾不僅是觀看者，更被邀請成為場域中的一部分，在行走與停駐之間，與光影共同完成這場無法複製的夜間演出。

為期23天的2025新竹縣東興圳光藝節，將於明（2026）年1月3、4日畫下精采句點。（記者廖雪茹攝）為期23天的2025新竹縣東興圳光藝節，將於明（2026）年1月3、4日畫下精采句點。（記者廖雪茹攝）

閉幕活動自下午2點起，東興圳水岸同步規畫熱鬧豐富的週末場景，集結約40組市集攤位，並安排街頭藝人、氣球與泡泡等互動體驗；「逐光」星願舞台也將於閉幕週末開放素人民眾報名登台演出，不論是音樂、舞蹈或各式創作，象徵每一個人都能站上舞台、閃閃發光，成為光藝節最真實也最溫柔的風景。

