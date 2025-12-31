南大迎音樂盛事「湛藍國際音樂藝術節」1/3免費登場

大師課程從基本姿勢指導，學員認真學習。（台灣音樂與生活美學協會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第2屆「湛藍國際音樂藝術節」將於明（2026）年1月3日晚間7點，在台南大學雅音樓舉行音樂成果發表會，邀請所有音樂愛好者免費入場，一睹國際大師風采！

大師課程手把手指導，讓學員收穫滿滿。（台灣音樂與生活美學協會提供）

這場由台灣音樂與生活美學協會主辦、日寶讀書會協辦的音樂節，延續首屆在台北成功舉辦的經驗，首次完整移師台南。活動歷時3個月，橫跨嘉義、台南、高雄與屏東，吸引許多優秀音樂學子參加9位國際音樂大師班，進行密集指導與成果發表。

值得一提的是，這個音樂節完全不依賴任何政府補助，全程提供全額獎學金支持學生參加，音樂會也完全免費，讓學習與欣賞都零負擔。大師課程從基本姿勢、手指、手臂的正確運用開始，手把手指導，讓學員收穫滿滿。

參與的國際級音樂大師包括倫敦愛樂交響樂團副首席Fabrizio Falasca，以及小提琴家蘇柏維、洪幗襄，大提琴家歐陽伶宜、黃盈媛、劉姝傳，鋼琴家盧易之、廖皎含、汪奕聞等，陣容堪稱空前。

音樂節發起人、台南安平企業家蘇明宙希望透過兒子蘇柏維（現任台灣藝術大學助理教授）將國際級教學帶回家鄉，不只是技巧傳授，更是音樂理解與藝術思維的交流，也讓台南的音樂學子與國際大師建立深厚情誼。

台南大學音樂系全力協助籌辦，1月3日晚間7點，雅音樓現場開放參加，喜愛音樂的民眾千萬不要錯過！

