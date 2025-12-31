自由電子報
藝文 > 即時

台灣重要藝術家林智信辭世享壽90歲 一生創作深描土地與民情

2025/12/31 16:12

台灣重要藝術家林智信今（31）日清晨辭世，享壽90歲。（資料照，陳奕全攝）台灣重要藝術家林智信今（31）日清晨辭世，享壽90歲。（資料照，陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣重要藝術家、第6屆台南文化獎得主林智信今（31）日清晨辭世，享壽90歲。林智信長年深耕藝術創作與美術教育，代表作包括世界最長版畫〈迎媽祖〉、巨幅油畫〈芬芳寶島〉及台灣鄉土木刻版畫等，辭世消息傳出，藝文界普遍表達不捨。

林智信畢生以創作描繪腳下土地，長期關注台灣民情風土與社會樣貌，並曾在受訪時形容自己「我是鄉下人，用牛的精神，完成人生使命」，展現其對土地的深厚情感與創作態度。他的作品多以日常生活、信仰儀式與農村景觀為題，透過藝術形式保存台灣文化記憶。

林智信為了創作巨幅油畫，特製一部像護理推車的工作檯，方便移動使用。（資料照，記者洪瑞琴攝）林智信為了創作巨幅油畫，特製一部像護理推車的工作檯，方便移動使用。（資料照，記者洪瑞琴攝）

林智信1936年出生於台南歸仁，1955年以優異成績畢業於台南師範學校藝術師範科，是科班出身的藝術家。數十年來，他在藝術創作、美術教育與文化推廣等領域均有長期投入，創作媒材多元，涵蓋雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃、版畫與油畫等，持續探索不同形式所能承載的文化意涵。

林智信〈芬芳寶島〉長幅油畫中，將大甲媽祖遶境熱鬧盛況入畫。（資料照，記者洪瑞琴攝）林智信〈芬芳寶島〉長幅油畫中，將大甲媽祖遶境熱鬧盛況入畫。（資料照，記者洪瑞琴攝）

林智信的重要代表作〈迎媽祖〉歷時20年完成，以宏大的版畫形式描繪民間信仰盛事，被視為其藝術生涯的重要里程碑；〈芬芳寶島〉則投注25年歲月完成102幅作品，系統性呈現台灣各地風貌與生活場景，留下珍貴的視覺紀錄。這些長期累積的系列創作，不僅展現其藝術毅力，也構成理解台灣當代社會的重要文化文本。

除創作之外，林智信亦長期投入藝術教育與文化推廣，培育後進，並透過作品在海外展出，將台灣文化介紹至國際舞台。台南市政府曾於民國98年頒予林智信「榮譽市民」，並於民國106年頒予「第6屆台南文化獎」，表彰其在文化藝術上的長期貢獻。台南市文化局表示，林智信一生致力於藝術實踐與文化保存，其創作所呈現的台灣人文景觀與精神樣貌，已成為台灣藝術史中不可忽視的一頁。

