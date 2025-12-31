自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

現任團滅！ 第1次公視董事審查結果僅4人通過

2025/12/31 18:06

現任團滅！ 第1次公視董事審查結果僅4人通過。（翻攝自直播畫面）現任團滅！ 第1次公視董事審查結果僅4人通過。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事審查會議今（31）日下午於文化部舉行，第1輪投票結果，只有4位候選人通過3分之2票數門檻，分別是王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如；14位候選人中的7位現任董事，全數團滅。其中，宏碁創辦人施振榮續任失敗，被認為是爆冷門，而信誼基金會董事長張杏如以14:1最高票通過，則成為大黑馬。

過去審查會議時常意見交鋒、砲聲隆隆，但這次並未如預料中出現針對個別候選人的激烈批判，只是會議剛開始時，多位審查委員對於「公視董事長」的資格各抒己見，大約1小時之後，委員之一黃世鑫提醒，根據公視法，董事長是互選，而非由審查委員決定，才終於進入正式的審查。

投票方式以個別候選人逐一討論並投票，審查委員1人1票，得票3分之2，即10票以上通過門檻。此次出席的審查委員數為12人，但其他3人委託投票，所以15票全足。

由於審查委員是由政黨依比例組成，分別是民進黨7人、國民黨7人、民眾黨1人。只要藍白委員有發言肯定的候選人，幾乎都通過票選，是投票過程中有趣的現象。整體投票過程堪稱順暢，因此，下午5點多時，有委員提議針對票數過半但未達3分之2門檻的候選人，進行第2輪投票，但結果並未翻盤。

此外，5位候選的監察人則有4人通過，達人數門檻。除范瑞華之外，馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群皆獲通過，達監察人會議組成門檻。

此次審查會議的完整董事候選名單為：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬。

出席的12位審查委員為：馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰；3位委員許良源、陳東升、蔡茂寅委託其他委員代理投票。
第8屆公視董事、監察人候選名單及得票比。（記者凌美雪製表）第8屆公視董事、監察人候選名單及得票比。（記者凌美雪製表）

