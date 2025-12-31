公視審查刷掉所有現任董事 李遠：這不是羞辱，什麼才是？

第8屆公視董事審查會議召開前，李遠致詞。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事審查會議今（31）日下午於文化部舉行，投票結果，只有4位候選人通過3分之2票數門檻；而14位候選人中的7位現任董事，全數被刷掉，對此，文化部長李遠沉重喊話：「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

7位現任董事分別是施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、盧彥芬。部分藍白審查委員認為第8屆董事名單將近一半來自現屆，但過去這段時間，公視與Taiwan Plus出現很多問題，「第7屆董事會沒有責任嗎？」

由於審查委員是由政黨依比例組成，分別是民進黨7人、國民黨7人、民眾黨1人。只要藍白委員有發言肯定的候選人，幾乎都通過票選，而在投票過程中，現任董事幾乎都以得票數7票或8票，未過2/3門檻而被刷掉，讓部分委員認為，完全反映了政黨的意志。

據了解，在審查會議召開之前，審查委員有列出一分「考題」，要求候選人回覆，但非常認真用書面回答的候選人，多未能通過，李遠認為，「審查會議全程直播大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難」。同時，現（7）屆董事7人全數未能通過，「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

