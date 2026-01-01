自由電子報
自由藝文
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台江國家公園推出免費攝影講座 探索台灣之美

2026/01/01 14:12

台江國家公園推出「台灣寶藏——國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂進行攝影賞析與講解，活動免費。（台江處提供）台江國家公園推出「台灣寶藏——國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂進行攝影賞析與講解，活動免費。（台江處提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕今天為2026年元旦，在這新的一年，台江國家公園於1月至3月推出「台灣寶藏——國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂於台江國家公園遊客中心進行攝影賞析與講解，每月1場次分享3座不同國家公園與台江國家公園的攝影作品，並進行特展導覽解說。講座均為免費自由參加，歡迎大家把握機會，一同感受鏡頭中各國家公園動人的生命力。

台江處表示，目前於台江遊客中心2樓特展室現正展出「從山之源 到水之涯——台江生命風情」特展，精選攝影家許釗滂多年來於台江拍攝的代表作品，邀請民眾觀賞鏡頭中的台江，窺見光影交織而成的台江風情之美，同時於展出期間將辦理台灣國家公園系列講座，各講座場次主題如下，時間均為週六下午2:00-4:00。

第1場：「墾丁、玉山、陽明山 + 台江」，時間：1月17日

第2場：「太魯閣、雪霸、金門 + 台江」，時間：2月7日

第3場：「東沙、澎湖南方四島、壽山 + 台江」，時間：3月21日

台江處表示，本系列講座許老師將分享多年來不斷走訪台灣各國家公園所記錄的壯闊山河精彩畫面，與這些作品背後鮮為人知的拍攝歷程和在地居民的互動故事，帶領民眾走入國家公園，探索多元地貌和壯麗的自然風貌與豐沛生機，也期待大家在欣賞美景之餘，更理解並關注國家公園保育的重要性。

