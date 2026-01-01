自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

來台南玩先收藏！南美館2館停車場春節前後都免錢

2026/01/01 14:54

南市美術館2館移作「台南國家美術館」，因應場館交接過渡期，地下停車場自即日起至2月28日24時止暫停收費。（記者洪瑞琴攝）南市美術館2館移作「台南國家美術館」，因應場館交接過渡期，地下停車場自即日起至2月28日24時止暫停收費。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區多1處「限定版」免費停車場，近期規畫走春、逛展的民眾可要把握！原台南市美術館2館已移做為「台南國家美術館」（簡稱南國美），因地下停車場營業登記證須今（1）日正式撥用生效後才能續辦，加上停車系統交接與調整作業，自即日起至2月28日24時止，地下停車場暫停收費，等同開放「限時免費停車」。

南國美籌備處表示，停車場在暫停收費期間仍維持24小時對外開放，並安排館內停管人力，假日加派引導人員及義交支援周邊交通動線，儘量降低對市民與周邊道路的影響，確保進出順暢。

籌備處指出，免費期間仍依「台南國家美術館籌備處地下停車場暫停收費期間管理須知」進行管理，提醒民眾遵守場內相關規範。停車場預計於今年3月1日0時起恢復收費，屆時場內既有停放車輛，將同步依公告費率開始計費。

至於月票及特約用戶權益，籌備處表示，將比照原台南市美術館管理模式延續，符合優惠資格的民眾，可自2月23日起攜帶身分證明文件，至管理室或特約窗口辦理相關申請。

此外，南國美籌備處也同步推動票價調降與文化平權政策。未來民眾只需購買1張門票，即可同時參觀台南國家美術館及台南市美術館，市民票由原本100元調降為80元，全票則由200元調降為160元，讓市民享有更多文化回饋，也鼓勵更多人走進美術館，感受藝術魅力。

