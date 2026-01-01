自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

讓風在紙縫間行走 李凱真以水墨書寫日常的感知風景

2026/01/01 14:35

李凱真個展於1月3日至2月14日，在弎畫廊・偕行社展出。（弎畫廊提供）李凱真個展於1月3日至2月14日，在弎畫廊・偕行社展出。（弎畫廊提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕弎畫廊推出「間隙風——李凱真個展」，藝術家以水墨為核心媒材，從散步與日常觀察出發，捕捉行走之間的風景痕跡。她透過紙張的摺疊、重組與層層貼合，使風在纖維與縫隙間緩緩流動，轉化為對時間、空間與內在感知的細膩書寫。

李凱真長期以「散步」做為觀看與創作的方法，在季節轉換、晨昏交替的日常行走中，累積所見風景與身體感受，並將其沉澱為視覺語言。創作上，她以紙張為主要媒材，經由折疊、拆解、染色，再以薄透紙層貼合畫面，使空間在紙層與縫隙之間悄然生成。

畫面中，細筆線條、節制而澄澈的色彩與大幅留白相互呼應，留白不僅延續東方美學的節奏與呼吸，也成為「當下被喚醒的瞬間」之感知場域，宛如透明氣流穿透紙張纖維，在觀看中緩緩漫延。

李凱真作品〈路徑圖II〉。（弎畫廊提供）李凱真作品〈路徑圖II〉。（弎畫廊提供）

展出作品包括〈路徑圖〉與〈花束〉系列。前者將散步時的視線移動與身體軌跡，轉化為圖像痕跡，如同攤開的手卷，凝縮時間的推移；後者揉合生活中所見的植物意象，彷彿被風帶來的記憶片段，在畫面上靜靜綻放。部分作品以屏風形式回應展場空間，延伸風的流動，形成人、物與場域之間的細緻交流。

李凱真的創作不以具象敘事為目的，而是在紙張纖維與縫隙的呼吸之間，持續追尋被風輕輕喚醒的時刻，引領觀者於靜默凝視中，重新感受生命無聲流動的溫柔力量。

「間隙風——李凱真個展」展期1月3日至2月14日，地點弎畫廊・偕行社。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應