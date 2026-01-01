讓風在紙縫間行走 李凱真以水墨書寫日常的感知風景

李凱真個展於1月3日至2月14日，在弎畫廊・偕行社展出。（弎畫廊提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕弎畫廊推出「間隙風——李凱真個展」，藝術家以水墨為核心媒材，從散步與日常觀察出發，捕捉行走之間的風景痕跡。她透過紙張的摺疊、重組與層層貼合，使風在纖維與縫隙間緩緩流動，轉化為對時間、空間與內在感知的細膩書寫。

李凱真長期以「散步」做為觀看與創作的方法，在季節轉換、晨昏交替的日常行走中，累積所見風景與身體感受，並將其沉澱為視覺語言。創作上，她以紙張為主要媒材，經由折疊、拆解、染色，再以薄透紙層貼合畫面，使空間在紙層與縫隙之間悄然生成。

請繼續往下閱讀...

畫面中，細筆線條、節制而澄澈的色彩與大幅留白相互呼應，留白不僅延續東方美學的節奏與呼吸，也成為「當下被喚醒的瞬間」之感知場域，宛如透明氣流穿透紙張纖維，在觀看中緩緩漫延。

李凱真作品〈路徑圖II〉。（弎畫廊提供）

展出作品包括〈路徑圖〉與〈花束〉系列。前者將散步時的視線移動與身體軌跡，轉化為圖像痕跡，如同攤開的手卷，凝縮時間的推移；後者揉合生活中所見的植物意象，彷彿被風帶來的記憶片段，在畫面上靜靜綻放。部分作品以屏風形式回應展場空間，延伸風的流動，形成人、物與場域之間的細緻交流。

李凱真的創作不以具象敘事為目的，而是在紙張纖維與縫隙的呼吸之間，持續追尋被風輕輕喚醒的時刻，引領觀者於靜默凝視中，重新感受生命無聲流動的溫柔力量。

「間隙風——李凱真個展」展期1月3日至2月14日，地點弎畫廊・偕行社。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法