自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

溫馨童年記憶 高職學生巧手化身金工飾品

2026/01/02 15:10

高職美工科金工組學生將童年記憶轉化為飾品，十分討喜。（記者翁聿煌攝）高職美工科金工組學生將童年記憶轉化為飾品，十分討喜。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕每個人在成長過程中都伴有兒時的溫馨回憶，隨著歲月流逝，重新遇見都會帶著滿滿的記憶與感動，新北市高職美工科金工組學生在跨年作品展中，展出她們的童年回憶化身為金工作品，像是令人垂涎的糖葫蘆、竹蜻蜓、波浪鼓，還有卡通角色多啦A夢，都變成精巧的項鍊和手飾，觸感細緻，更多一份溫暖。

每件精巧的金工飾品，都蘊藏著快樂的童年回憶。（記者翁聿煌攝）每件精巧的金工飾品，都蘊藏著快樂的童年回憶。（記者翁聿煌攝）

指導老師簡志達指出，現在科技發達，所有的東西都可以用AI和電腦製作成虛擬影像，雖然效果逼真，但是卻缺乏真實感，他鼓勵學生，在這個虛擬時代，反而是能夠用手工一刀一刀刻製出的作品貨真價實，最能得到別人共鳴。

今年的跨年展中，美工科金工組3年級學生的作品，既能體現金工的溫潤質感，又能帶領大家走回兒時溫馨記憶，得到師長一致的好評，其中廖語婷製作的〈糖念〉將一串串的糖葫蘆，轉化成女生的金屬飾品，不論是戒指還是項鍊，呈現出童趣意像。

學生將古早文化結合專業設計及製作課程，打造出獨一無二的創意作品。（記者翁聿煌攝）學生將古早文化結合專業設計及製作課程，打造出獨一無二的創意作品。（記者翁聿煌攝）

廖語婷說，自己小時候最喜歡放學後，跟著堂姐一起到夜市買串草莓糖葫蘆，吃到嘴童的脆甜滋味，馬上就能忘記在一天生活中所有的不愉快，也有學生把小時候玩的波浪鼓製作成金工飾品，雖然是掌中的小巧飾品，一樣能靈巧地左右搖動，趣味十足。

還有竹蜻蜓、多啦A夢，都變成漂亮的飾品，穿戴上它們，也將從小的快樂記憶都帶著身上，簡志達說，年輕人創意無限，想到把古早的流行文化，結合本身的專業學習成果，值得肯定。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應