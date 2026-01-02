本月中旬啟動舉行第50屆全台巡演 台師大管樂隊首次跨海澎湖演出

台灣師範大學管樂隊啟動全台巡演，並將迎來首次跨海澎湖演出。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕寒假音樂饗宴！台灣師範大學管樂隊將於本月19至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋·樂揚》，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，更首次延伸至外島澎湖，共7場演出，校方邀請各地民眾到場免費聆聽，一同感受管樂魅力。

台師大管樂隊成立於1950年，是校內歷史悠久的學生音樂團體之一，每年皆擔任學校重要慶典之典禮樂曲演出，團內成員由音樂系以及來自不同科系，卻同樣熱愛音樂的好手組成。樂隊曾多次於國內比賽獲獎，也重視團員的合作精神與音樂表現力，為學生打造完整的學習與成長環境，是校園中重要的音樂推廣力量。

長年領軍巡演的台師大音樂系教授葉樹涵表示，巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，並提供民眾欣賞精彩演出的機會，展現樂隊在不同城市與島嶼之間傳遞音樂熱情的初心。

管樂隊隊長汪資峻表示，樂隊致力於推廣管樂文化，以多元曲風與精湛表演深受觀眾喜愛。樂隊定期舉辦校內外音樂會，包括年度成果發表與巡迴演出，展現學生的創意與音樂能量。

經過不斷努力，樂團的名聲和成員隨之成長，管樂隊也致力於提升演出水準及音樂素質。除了每年在台灣固定舉辦巡迴演出外，也會到國外交流演出，拓展視野。為了第50屆寒巡公演的難得里程碑，管樂隊更將「越洋」到澎湖演出，當然也還有其他場次，希望能將音樂傳遞到台灣各個角落。

此次寒假巡迴公演場次安排，分別為1月19日19時30分於桃園中壢藝術館、1月20日19時30分於雲林北港文化中心家湖表演廳、1月23日19時30分於澎湖縣演藝廳、1月24日19時30分於台南大學雅音廳、1月25日14時30分於台中屯區藝文中心，另有1場則是前往台中后里裝甲兵部隊營區演出，曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，並積極參與國內外音樂競賽與文化交流。

