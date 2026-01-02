自由電子報
藝文 > 即時

「通天教主」黃海岱特展 珍貴傳統彩樓首次曝光

2026/01/02 15:13

「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展，首次公開展出黃海岱珍貴的傳統彩樓及鐵製、木製戲箱。（記者黃淑莉攝）「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展，首次公開展出黃海岱珍貴的傳統彩樓及鐵製、木製戲箱。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（2）日是布袋戲「通天教主」黃海岱126歲冥誕，也是雲林布袋戲日，雲林縣府在雲林布袋戲館舉辦「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展開幕，縣府表示，這次展出有黃海岱的手稿、戲偶外，更有首次公開他珍藏的傳統彩樓、布景戲台及木製、鐵製戲箱。

「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展展出黃海岱的經典戲偶。（記者黃淑莉攝）「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展展出黃海岱的經典戲偶。（記者黃淑莉攝）

今天活動由虎尾平和國小布袋團精彩演出開場，展現雲林布袋戲傳承及扎根，包括縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘及縣內多位布袋戲大師，還有黃海岱家族成員兒子黃逢時、孫子黃文章等人都與會。

「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展展出黃海岱劇本手稿。（記者黃淑莉攝）「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展展出黃海岱劇本手稿。（記者黃淑莉攝）

黃逢時致詞多次語帶哽咽，他說，回憶起父親對布袋戲堅持、努力及奉獻等點滴，除了思念、緬懷，最多還是感動；黃文章說，能成為黃海岱的孫子、黃家子弟是一生最大幸運，未來會持續做好布袋戲傳承工作，讓布袋戲成為黃家的志業，也代表台灣走向國際。

對於先前網傳布袋戲大師黃俊雄生病後孤苦伶仃、無人照顧，黃逢時今天駁斥子虛烏有，並痛斥造謠者行徑缺德。

展覽現場播放黃海岱紀錄片。（記者黃淑莉攝）展覽現場播放黃海岱紀錄片。（記者黃淑莉攝）

張麗善表示，布袋戲成為最能代表台灣的意象，且揚名國際，黃家功不可沒，雲林是布袋戲故鄉，對布袋戲傳承縣府有責任及使命，這次特展不只是對黃海岱大師表達敬意，也是回憶及記憶，想知道台灣布袋戲的歷史、沿革一定要來看。

1月2日雲林布袋戲日、也是布袋戲通天教主黃海岱冥誕，雲林縣府舉辦黃海岱與戲偶之道開幕。（記者黃淑莉攝）1月2日雲林布袋戲日、也是布袋戲通天教主黃海岱冥誕，雲林縣府舉辦黃海岱與戲偶之道開幕。（記者黃淑莉攝）

陳璧君指出，這次特展是由霹靂國際多媒體策展，分有4大展區，戲夢之章，呈現黃海岱生命軌跡與創作歷程；靈偶之章，展示黃海岱的經典戲偶，有鍾馗、七爺八爺、濟公等；戲台之章，首次公開黃海岱珍貴的傳統彩樓、布景戲台及木製、鐵製戲箱等；傳承之章，展示黃家3代創作脈絡。另展場也會播放黃海岱的紀錄片，讓大家一起緬懷一代宗師。

文觀處表示，「傳藝之魂-黃海岱與戲偶之道」特展展期至3月底，邀請大家來見證台灣布袋戲文化的傳承與創新。

