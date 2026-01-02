「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」展出以科技寓言為主軸的創作

「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」展出《夏娃克隆－萬湖會議I、II》作品。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕藝術家林珮淳創作的「夏娃克隆」系列，即日起至2月8日在桃園市中原文創園區登場，林珮淳期許，展出新作《夏娃克隆－巴別塔I、II》、《夏娃克隆－萬湖會議I、II》，延續夏娃克隆的科技寓言脈絡，能展現藝術家在創作語彙與思想層面的最新推進。

「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」展出《夏娃克隆大偶像II》作品。（記者周敏鴻攝）

林珮淳是澳大利亞沃隆岡大學藝術創作博士，1990年代起，深耕數位藝術與女性藝術領域，她創作的「夏娃克隆」系列，探討科技、性別與權力之間的關係，曾受邀到義大利、波蘭、法國、新加坡等國家展出。

桃園市副市長蘇俊賓（右5）出席「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

策展人石瑞仁說，從千禧年後開始成形的「夏娃克隆」系列，20多年來以科技寓言為主軸的創作脈絡，持續發展，本次展覽透過投影與互動裝置等新媒體藝術，展出「夏娃克隆創造系列」、「夏娃克隆大偶像」、「夏娃克隆肖像」等系列作品的發展草圖外，還有《夏娃克隆－巴別塔I、II》、《夏娃克隆－萬湖會議I、II》兩組新作。

其中影像作品《夏娃克隆－巴別塔I》已入圍超過20項國際影展，去年榮獲英國倫敦女性影展、德國柏林短片影展、義大利米蘭獨立電影影展等多項大獎，桃園市副市長蘇俊賓今天出席開幕典禮時說，「夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園」在中原文創園區展出，回應當代社會對科技衝擊人類處境的深刻關注，可望帶領民眾共同思索科技如何重新編碼人性。

