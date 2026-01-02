90歲藝術家林智信辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中正紀念堂2020年舉辦「媽祖藝陣．土地印記－林智信邀請展」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕藝術家林智信於去（114）年12月31日辭世，享耆壽90歲。文化部今（2）日以新聞稿表示，林智信長年深耕台灣鄉土題材，在版畫、交趾陶、琉璃及油畫等媒材領域皆有卓越成就，為台灣鄉土生命力的代表性藝術家，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部說明，林智信1936年生於台南縣歸仁鄉紅瓦厝仔，1955年畢業於台南師範學校藝術師範科，投身國教、推廣美術教育，於1965年獲選台灣省第一屆美術教育特殊貢獻優良教師。林智信一生熱愛鄉土、成就斐然，於 2017年獲頒第 6屆台南文化獎。

林智信作品深受傳統民間藝術與濃厚鄉土人情啟發，早期創作曾受大師楊英風提攜，作品屢刊於《豐年》雜誌，以細膩筆觸刻畫人文情懷。1972至1985年間，其版畫作品逐步走向國際，成為台灣土地形象記憶的代言人。林智信完成長達124公尺的巨作《迎媽祖》，以東方多視點畫法生動再現台灣宗教慶典盛況，體現對鄉土情懷的長期傾注，為藝術生涯的重要里程碑。

