自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

90歲藝術家林智信辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2026/01/02 20:52

中正紀念堂2020年舉辦「媽祖藝陣．土地印記－林智信邀請展」。（文化部提供）中正紀念堂2020年舉辦「媽祖藝陣．土地印記－林智信邀請展」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕藝術家林智信於去（114）年12月31日辭世，享耆壽90歲。文化部今（2）日以新聞稿表示，林智信長年深耕台灣鄉土題材，在版畫、交趾陶、琉璃及油畫等媒材領域皆有卓越成就，為台灣鄉土生命力的代表性藝術家，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

文化部說明，林智信1936年生於台南縣歸仁鄉紅瓦厝仔，1955年畢業於台南師範學校藝術師範科，投身國教、推廣美術教育，於1965年獲選台灣省第一屆美術教育特殊貢獻優良教師。林智信一生熱愛鄉土、成就斐然，於 2017年獲頒第 6屆台南文化獎。

林智信作品深受傳統民間藝術與濃厚鄉土人情啟發，早期創作曾受大師楊英風提攜，作品屢刊於《豐年》雜誌，以細膩筆觸刻畫人文情懷。1972至1985年間，其版畫作品逐步走向國際，成為台灣土地形象記憶的代言人。林智信完成長達124公尺的巨作《迎媽祖》，以東方多視點畫法生動再現台灣宗教慶典盛況，體現對鄉土情懷的長期傾注，為藝術生涯的重要里程碑。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應