藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

倒數1000天歸零 朱團新舊團長交棒 朱宗慶揭願景

2026/01/02 21:02

4位5年級的初代資深團員何鴻棋（左起）、吳珮菁、黃堃儼、吳思珊，在朱宗慶見證下，象徵性把鼓棒交接給新世代，分別是第2代團員盧煥韋接任團長、陳宏岳接任副團長、第3代團員戴含芝接任1團助理藝術總監、高瀚諺接任2團助理藝術總監。（記者凌美雪攝）4位5年級的初代資深團員何鴻棋（左起）、吳珮菁、黃堃儼、吳思珊，在朱宗慶見證下，象徵性把鼓棒交接給新世代，分別是第2代團員盧煥韋接任團長、陳宏岳接任副團長、第3代團員戴含芝接任1團助理藝術總監、高瀚諺接任2團助理藝術總監。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕1986年1月2日，32歲的朱宗慶宣告成立「朱宗慶打擊樂團」，當時7個團員平均年齡不到20歲；30年後，樂團有了4代成員，朱宗慶認為是時候準備世代交棒，接班布局醞釀了10年，終於在今（2）日的40週年慶正式交棒，同時邁開「朱團2.0」新里程。

記者會上先進行了「交棒」儀式，4位5年級的初代資深團員吳思珊、黃堃儼、吳珮菁與何鴻棋，在朱宗慶見證下，象徵性把鼓棒交接給新世代，分別是第2代團員盧煥韋接任團長、陳宏岳接任副團長、第3代團員戴含芝接任1團助理藝術總監、高瀚諺接任2團助理藝術總監。

吳思珊說，此次交棒不只是傳承，而且是創新，如同將於40週年音樂會世界首演的全新委創曲目〈愛的流轉〉，蘊含著不斷累積的精神。而盧煥韋則說，自己從18歲進入樂團，至今快30年，人生很多第1次都在此展開，接任團長，內心的感謝大過於壓力，因為他知道背後有整個團隊的支持。

凡遇重大計畫，總會在手機設定「倒數」日程的朱宗慶，自1000天前展開40週年倒數，今日應媒體要求秀出手機畫面，果然出現「0」。而這似乎也意味著新里程的開始，「此刻，我們所思所想的，是要回歸初心和原始的存續本能，然後發揮更大的價值與影響力。」

朱宗慶說，新的願景是「共好x永續x生態系」，「樂團將從演出團隊，逐步轉化為平台、育成者、國際連結者，並強化台灣作為世界打擊樂重鎮的文化影響力！」

