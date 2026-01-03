全台僅存「運兵站」變美術館10年了 高市府:壽山美學地標

2019年金馬賓館改造為當代美術館。（都發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山下、全台僅存的軍事轉運站「金馬賓館」，活化轉型美術館已邁向第10年，高市都發局形容，金馬賓館轉型的當代美術館，已成壽山美學新氣象。

金馬賓館改造前樣貌。（都發局提供）

都發局說明，金馬賓館建於1967年，曾是官兵前往金門、馬祖的中繼站，冷戰結束後於1990年末閒置，2016年由高市都發局招商御盟集團．永添藝術啟動活化開發計畫。

御盟集團斥資1.3億元、耗時兩年細心打磨，修復初期，都發局積極協助御盟團隊排解行政障礙，提供法規諮詢，確保在符合現代消防、結構安全規範前提下，最大限度維持建築原始紋理。

金馬賓館改造後保留原有建築量體原貌與動線。（都發局提供）

團隊堅持保留原建物格柵牆、門柱、甚至充滿歷史溫度的軍用編號、鐵製把手樓梯與磨石子地板；細膩程度不亞於修復法定古蹟，最終成功將冷戰遺產轉化為充滿人文氣息的當代藝術中心。

金馬賓館「復舊如舊」的展覽空間結合壽山景觀。（都發局提供）

都發局指出，轉型後的金馬賓館以「ALIEN Art Centre金馬賓館當代美術館」為名，成為高雄重要的跨領域藝術實踐平台；館方近年積極推動前瞻性計畫，包括與學術界合作3年的「影像沙盒（Video Sandbox）」藝術徵件計畫，致力扶植新銳影像藝術家，也持續擴充城市藝術能量。

金馬賓館屋頂規畫為電影院。（都發局提供）

金馬賓館當代美術館不僅活絡鼓山及鹽埕一帶的舊城商圈，未來更將持續透過與輕軌沿線亮點的鏈結，串聯駁二藝術特區與哈瑪星歷史場域，擴增港都的文創動能。

都發局指出，金馬賓館當代美術館這10年來的成就，驗證「空間體驗藝術化」的理念，未來市府將持續引導城市場域多元使用，讓歷史建物在藝術與公益的交互作用下，續寫下一個輝煌10年。

