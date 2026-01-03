基隆新增5處展演空間 北北基桃街頭藝人都可申請演出

基隆和平島地質公園沙灘區開放街頭藝人表演。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為營造基隆山海城多元藝文氣息，提供街頭藝人更多展演舞台，基隆市今年新開放基隆和平島地質公園等5處公共空間，陸續開放供北北基桃4市的街頭藝人申請展演。基隆市展演空間，由原來28處增加至33處，廣邀各地街藝好手來基隆演出，成為城市街頭亮眼的藝術風景。

基隆和平島地質公園星光草坪開放街頭藝人表演。（記者盧賢秀攝）

基隆市文化觀光局指出，今年新增的展演點分別為和平島地質公園留夏沙灘、和平島地質公園星光草原、基隆火車站南站公車站旁、基隆火車站北站出口及微風東岸基隆二信循環站間廣場，都是屬人潮聚集的地方。

基隆東岸微風和二信公車循環站間開放街頭藝人表演。（記者盧賢秀攝）

文觀局局長江亭玫表示，街頭藝人是城市活力的指標，今年元月起陸續開放展演空間（和平島公園2月起），將打破展演的侷限，不論是充滿爆發力的街舞、動人心弦的樂器演奏，還是令人驚嘆的雜技表演或各類的街頭藝術，都歡迎到基隆大顯身手。

文觀局指出，北北基桃的街頭藝人認證後，1證4個縣市都可通用，希望各地街頭藝人線上申請展演，相關場地規範與申請辦法，詳詢基隆市文化觀光局街頭藝人網站。



