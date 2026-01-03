自由電子報
藝文 > 即時

南美館改版刊物啟動「即時藝術平台」 打造台南美術新視野

2026/01/03 13:46

台南市美術館刊物全面改版迎新年。（南美館提供）台南市美術館刊物全面改版迎新年。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館2026年迎來新運營與發展，同步啟動刊物全面改版，期望透過報紙《南城》、館刊《臺南美術》與學刊《南美學》，成為公共討論與觀眾互動的重要平台，讓民眾看見南美館更多能量。改版刊物主打「即時記錄、回應當下」，去年底起更與誠品書店台南合作，透過主題書展與座談，揭開「全新出版學」序幕。

2月8日在誠品書店台南4樓舉辦講座以「編輯台南、設計台南」為題。（南美館提供）2月8日在誠品書店台南4樓舉辦講座以「編輯台南、設計台南」為題。（南美館提供）

南美館自籌備處以來，歷任館長積極推動台南美術出版，累積豐富成果：包括28期《南美館月訊》、34期《覓南美》、5期中文學刊《南美館學刊》、5期英文學刊《亞洲藝術與美學》，並邀請國內外藝術專家及文字工作者共同書寫與編輯，形成深厚學術與評論基礎。

台南市美術館刊物全面改版，期望成為公共討論與觀眾互動的重要平台。（南美館提供）台南市美術館刊物全面改版，期望成為公共討論與觀眾互動的重要平台。（南美館提供）

館長龔卓軍指出，改版後《臺南美術》第7期以「世界新構造：城市近未來」回應全球雙年展語境，第8期《美術館靈魂考》探討美術館本質。此外，2025年底重磅大展「皮膚と內臓―自己、世界、時間」也有完整報導。

1月10日在誠品書店台南4樓舉辦講座，以「評論台南：台南實驗攝影策展與研究」為題。（南美館提供）1月10日在誠品書店台南4樓舉辦講座，以「評論台南：台南實驗攝影策展與研究」為題。（南美館提供）

系列講座將於1月10日15:00在誠品書店台南4樓展開，以「評論台南：台南實驗攝影策展與研究」為題，邀黃明川導演、王雅倫教授及研究典藏部主任湛文甫，聚焦實驗攝影家陳春祿的創作脈絡與影響。壓軸場講座將於2月8日（日）15:00登場，由館長龔卓軍主持，邀高子衿組長與設計師蕭佑任，以「編輯台南．設計台南：閱讀新台南」為題，勾勒台南藝術更多可能。

館方強調，改版後的《南美學》、《臺南美術》與《南城》將融合即時觀察、紀錄與評論，連結當代與國際，讓「台南感性」向世界傳播。

