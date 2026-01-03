福容桃園機捷A8店推「金馬迎春」 主打「吃、住、行」3大亮點

福容大飯店桃園機捷A8店田園西餐廳即日起推出「味旅歐陸嘉年華」，讓遊客享受佳節歡慶氣氛。（福容桃園機捷A8店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕瞄準農曆年前歲末聚餐與春節出國潮潛在商機，福容大飯店桃園機捷A8店以「吃、住、行」3大亮點布局冬季市場，餐飲推出中西雙打，包含田園西餐廳「味旅歐陸嘉年華」打造歐洲美食吃到飽、一站式特色巡禮，福粵樓則推出「冬藏食氣・福月雅饌」，結合藥膳料理與創新港點，鎖定重視養生的饕客族群；並因應9天連假出國潮推出「金馬迎春」春節住房專案，搶攻春節出國與返鄉旅客市場商機。

冬日限定主題「味旅歐陸嘉年華」，以歐洲經典料理為主軸。（福容桃園機捷A8店提供）

冬日總令人聯想到白雪皚皚的歐洲，福容桃園機捷A8店田園西餐廳，即日起至2月28日，推出冬日限定主題「味旅歐陸嘉年華」，以歐洲經典料理為主軸，邀請民眾一站式巡禮、用味蕾玩遍歐洲，品嘗威尼斯墨魚燉飯、普羅旺斯香料烤雞、法式番茄燉羊膝與牛肉丸、BBQ烤豬肋排等道地傳統歐式佳肴外；前菜則以挪威燻鮭魚沙拉、蜜瓜火腿串、柳橙鴨胸沙拉與櫻桃鵝肝慕斯展現細膩層次。甜點區提供肉桂蘋果派、檸檬老奶奶、馬卡龍與樹幹蛋糕，搭配溫紅酒，以及無論平假日皆無限供應的松葉蟹腿，讓人感受佳節歡慶氣氛。

請繼續往下閱讀...

福粵樓即日起至3月15日推「冬藏食氣・福月雅饌」季節限定菜單。（福容桃園機捷A8店提供）

因應現代人越來越注重養生，福容桃園機捷A8店福粵樓繼11月推出「冬令滋補 養生煲湯」受好評，即日起至3月15日再推「冬藏食氣・福月雅饌」季節限定菜單，主打以節氣食養概念演繹廣式佳肴，有「薑黃油雞腿」、「何首烏藥膳豬腳』，還有全新亮相港點「香麻蝦多士」、「百花蝦餃」、「三絲腸粉」、「上海韭菜蒸餃」，為今冬注入暖食新亮點。

福容桃園機捷A8店「金馬迎春」春節住房專案，加贈迎春贈禮。（福容桃園機捷A8店提供）

2026年春節連假長達9天，推升國人出國意願，影響所及，不但2026年春節機票買氣年增逾兩成，同時也帶動機場接駁型飯店需求成長。福容大飯店桃園機捷A8店座落於桃園機場捷運A8站，具備機捷半小時直達桃園機場的交通優勢，從飯店到A8站票口經由室內連通步道，步行時間更是約1分鐘可達，加上鄰近林口長庚商圈及樓下即為環球購物商場的強大生活機能，成為機場接駁飯店的首選。針對2026春節2月16至21日期間，飯店推出「金馬迎春」春節住房專案，不但兼享便利交通與舒適住宿，還加贈迎春贈禮，包括A8熊寶寶、福隆海洋溫泉入浴粉，強調滿足旅客出國前後放鬆與便利需求。更多相關內容詳詢福容桃園機捷A8店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法