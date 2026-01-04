新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠辭世 文化部頒贈旌揚狀

文化部文化資產局長陳濟民（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由高羅珠兒子高銘國（左）代表受贈，表彰高羅珠一生致力於口述傳統「相褒歌」保存與傳承之貢獻。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市口述傳統「相褒歌」保存者高羅珠於2025年12月8日辭世，享壽92歲。文化部文化資產局長陳濟民今（4）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由高羅珠兒子高銘國代表受贈，表彰其終生奉獻於「相褒歌」無形文化資產的貢獻。

高羅珠生於1934年，自年少時即在石碇茶鄉生活中習得相褒歌曲調，熟稔其語言節奏與即興對唱特質。其演唱風格保有在地語彙特色，表現自然流暢，充分展現相褒歌結合日常生活、情感交流與語言智慧之文化內涵。晚年仍持續參與、推廣相褒歌相關文化活動，透過示範、演唱與交流，協助相褒歌於社群中延續傳唱，同時也協助相關錄音與錄影記錄，為後代保存許多珍貴歌謠。2023年經新北市政府公告認定為口述傳統「相褒歌」保存者。

文化部文化資產局長陳濟民表示，高羅珠藝師長年致力於相褒歌之實踐與傳承，為臺灣珍貴的口述傳統文化資產留下重要典範。文資局未來會持續支持地方推動相褒歌的保存與傳承工作，使其文化精神得以世代流傳。

【文化部旌揚狀全文】

故高羅珠君，生於1934年，長年居於新北市石碇地區，自幼耳濡目染習得茶鄉特有之「相褒歌」曲調與吟唱技巧。其歌聲保留在地語言腔調，展現石碇在地文化風貌，並能即興創作，演唱收放自如，充分展現其深厚的語言表達能力與文化底蘊。2023年經新北市政府公告認定為口述傳統「相褒歌」保存者。

高羅珠藝師，積極參與社區活動，曾於烏塗社區發展協會及「相褒歌班」擔任要角，並應邀至農會、學校及社區等地演出，推廣「相褒歌」文化不遺餘力。更曾受邀至大專院校表演，並錄製CD保存珍貴歌謠，展現其深厚技藝與文化使命感，為瀕臨失傳的臺灣相褒歌投注無數心力。綜其生平，戮力發揚相褒歌文化，對於無形文化資產之保存與薪傳深具貢獻，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。

