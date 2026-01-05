自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

還原曲德義畫室空間 追思展關渡美術館展出

2026/01/05 17:33

前台北藝術大學關渡美術館館長、藝術家曲德義辭世，追思展6日起將於關渡美術館展出，展場特別還原其畫室，並播映曲德義生前受訪影像。（王寶兒攝，中央社提供）前台北藝術大學關渡美術館館長、藝術家曲德義辭世，追思展6日起將於關渡美術館展出，展場特別還原其畫室，並播映曲德義生前受訪影像。（王寶兒攝，中央社提供）

〔中央社〕藝術家曲德義去年10月因突發性身體狀況辭世，享壽73歲，其追思展1月6日起將在北藝大關渡美術館展出。曾受他教導的學生們，或曾與之共事的藝壇人士昨（4）日齊聚一堂，共同緬懷曲德義。

曲德義出生於韓國，高中畢業後移居到台灣念書，並就讀國立台灣師範大學美術系，曾受藝術家席德進、李仲生指導，後赴法國求學，師從藝術家趙無極。1985年返台於國立藝術學院（國立台北藝術大學前身）擔任講師，便持續任教至2018年退休。

藝術家曲德義追思展將在關渡美術館舉行，展出其生前筆記、作品，也另設有留言本，讓民眾留下想說的話，展期為1月6日至6月14日。（王寶兒攝，中央社提供）藝術家曲德義追思展將在關渡美術館舉行，展出其生前筆記、作品，也另設有留言本，讓民眾留下想說的話，展期為1月6日至6月14日。（王寶兒攝，中央社提供）

曲德義追思紀念會昨日舉行，北藝大前校長邱坤良、朱宗慶、楊其文皆到場與會。楊其文指出，曲德義毫無疑問是北藝大關渡美術館自籌劃到開幕的最大功臣；朱宗慶認為，曲德義貢獻不僅限於校內美術館，很榮幸能曾經與其共事。

此外，台灣美術基金會執行長林平、國立故宮博物院院長蕭宗煌、台北市立美術館館長駱麗真、新北市美術館館長賴香伶等藝壇人士也在昨日的追思會上齊聚一堂。北藝大校長劉錫權說，曲德義影響力深遠，此次追思展是由其學生們共同完成，足見曲德義在學生心中已成典範。

曲德義生前創作不輟，追思展以年表羅列其自1988年首檔個人展覽後的每次個展紀錄，也展出其作品，包含1984年的「向馬勒維奇致敬」系列作品，還有2015年的「無物之象C1505」等，並特別還原曲德義畫室，搭配他的生前訪談影像，如同他在現場陪伴觀眾。

關渡美術館館長蘇孟鴻告訴中央社記者，當初眾人獲知曲德義辭世消息都很錯愕，「曲老師幾乎就是關渡美術館的代名詞，我們也責無旁貸，需要做些什麼。」於是在短時間內集結庫房作品、聯繫家屬意願，「最感動是很多曲老師的學生們都願意幫忙，一聲令下就完成這個展覽。」

蘇孟鴻表示，曲德義不論在藝術教育、藝術環境上都付出許多心血，驟然離去「像是他為我們上的最後一堂課」，展場特別設有留言本，希望讓追思展成為一個平台，讓每人都有機會抒發對曲德義的懷念與敬佩。

曲德義追思展將於1月6日至6月14日展出，地點在關渡美術館。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應