藝文 > 即時

馮光遠「金馬奮獎」首度搬上舞台！點名馬英九、陳之漢、陳佩琪 全場笑到停不下來

2026/01/04 23:53

馮光遠《給我報報》編輯部將金馬奮獎「終身成就獎」頒給前總統馬英九。（記者潘少棠攝）（記者董柏廷攝）馮光遠《給我報報》編輯部將金馬奮獎「終身成就獎」頒給前總統馬英九。（記者潘少棠攝）（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕資深媒體人馮光遠創辦的《給我報報》，以獨特的嘲諷風格針貶時事，每年歲末推出的「金馬奮獎」總是讓政壇大咖「剉咧等」。過去僅在專欄發表的文字惡趣味，2025年度首度實體化，今（4）日晚間於台北十方音樂劇場舉辦頒獎典禮。現場座無虛席，馮光遠以單人脫口秀形式，將過去一年的政治荒謬轉化為高達8個獎項，其中前總統馬英九、民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪與「館長」陳之漢的獲獎理由更掀起全場最高潮，笑翻上百位觀眾。

典禮最大獎「終身成就獎」頒給了前總統馬英九，獲獎片名取為《花漾少女心》。馮光遠在台上打趣分析，馬英九對於眼袋的保養展現了「如少女般的呵護」，溫柔至極，因此獲獎當之無愧。他更回憶起2008年「金馬奮獎」創立的緣起，正是因為時任苗栗縣長劉政鴻興建「馬英九奮鬥館」引發爭議，團隊遂將金馬獎與馬奮館概念合體。馮光遠更加碼爆料，當年曾受金溥聰之邀擔任北市府顧問，卻因無法忍受與潘恆旭等人同桌開會，「看一次噁心一次」，最後選擇主動請辭。這段往事彷彿為他長期監督馬金體制的埋下伏筆。

「最佳編劇獎」則由陳佩琪以《越越獄試，28年毀滅倒數》奪下。馮光遠幽默指出，陳佩琪透過親身示範，教導台灣民眾「如果有30萬元現金，半夜也可以用ATM處理」，證明錢多沒關係，分批塞進去依然安全。馮光遠調侃，在其丈夫柯文哲進入看守所後，陳佩琪日夜精進，將自己編入受司法迫害的劇本中，無論是動作戲或內心戲都張力十足，編劇功力獲得編輯部高度肯定。

至於「最佳剪接獎」，則頒給了網紅「館長」陳之漢，片名為《好孩子》。馮光遠諷刺，館長過去口無遮攔、霸氣十足，但去年館長赴中國後，整個人彷彿經過「剪接」處理，從原本的無賴形象瞬間變成守規矩的「好孩子」，原本要罵的話都不講了。經過「剪接」後的巨大反差，讓編輯部毫無異議通過，將獎項頒給這位「被剪接」的網路紅人。

除了上述3項大獎，典禮也頒發了「最佳攝影」給傳送私密照給F先生的凌濤（片名《老派》），以及「最佳男主角」黃國昌（片名《大莽蛇：神出鬼沒》），馮光遠整場演出引用《自由時報》新聞照片作為時事對照，平均每3分鐘拋出一個笑哏，讓嚴肅的政治攻防化為全場笑聲，以一場帶有實驗性質的脫口秀加上頒獎典禮，成功將紙上幽默具象化，笑點背後仍緊扣年度政治現場，不只是一場吐槽秀，也成為年底回看政壇新聞事件的另類紀錄。

