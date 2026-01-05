「2025金馬奮獎」脫口秀酸度爆表！黃國昌吼出影帝 盧秀燕豬瘟之亂封后

馮光遠脫口秀上即興一段｢咆哮秀」。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由資深媒體人馮光遠創辦的《給我報報》，以嬉皮式幽默針貶時事聞名，其招牌單元「金馬奮獎」專門表揚年度最荒謬新聞人物。今年首度將紙上惡趣味實體化，今（4）日晚間於台北十方音樂劇場舉辦「2025年金馬奮獎頒獎典禮」。馮光遠獨挑大梁，以單人脫口秀形式，搭配《自由時報》提供的新聞照片，將過去一年的政治荒唐事轉化為一部部黑色喜劇，現場笑聲不斷，觀眾直呼太紓壓。

典禮最大亮點莫過於仿效金馬獎機制，將入圍者的爭議事件轉化為電影名稱。其中，備受矚目的帝后之爭，「最佳男主角」毫無懸念由民眾黨立委黃國昌以《大蟒蛇：神出鬼沒》奪得。馮光遠說道，黃國昌在2025年隨著柯文哲入獄而竄出，此外，同時以《犯罪直播》入圍最佳剪輯的黃國昌，也因說話習慣4個字1組亂跳，總是以咆哮方式表達：「不能接受！義正詞嚴！公開透平！政治責任！不再閃躲！不容黑箱！依法行政！清楚交代！徹查到底！誠實面對！」多幾個字的也只是：「向社會交代！對人民負責！」極具爆發力。同場競爭者還包括馮光遠堅持要叫「立早章．章萬安」的蔣萬安《看我今天怎麼說》，以及遭光復鄉議長張峻踹桌的花蓮王傅崐萁的《臨時決鬥》。

2025年金馬奮獎首度搬上舞台，由馮光遠獨挑大梁，搭配《自由時報》提供的新聞照片，將過去一年的政治荒唐事轉化為一部黑色獨角喜劇。（記者潘少棠攝）

「最佳女主角」則由台中市長盧秀燕以《世界就是這樣結束的》勝出。馮光遠指出，盧秀燕面對豬瘟議題時展現的效率差點讓世界結束，且善於藉民調蹭熱度，演技爐火純青，擊敗了提出助理費除罪案的立委陳玉珍《女孩白日夢》與誣指外交部專員為共諜的徐巧芯《客製化先生》。

至於配角獎項也相當精彩。「最佳男配角」頒給調查官余正煌《脫線神探》；「最佳女配角」則由素人李麗娟《臨演人生》爆冷奪得，擊敗王鴻薇《恨女的逆襲》與鄭麗文《我們與俄的距離》等政壇老鳥，原因是李麗娟在街頭被拍到的無辜神情實在「演得」太像路人，「素人演技渾然天成」。

同樣引發全場爆笑的還有「最佳剪接獎」，頒給館長陳之漢，片名《好孩子》。馮光遠分析，館長赴中國後彷彿經過精密剪接，從口無遮攔的無賴瞬間變成守規矩的好孩子，連原本掛在嘴邊的敏感詞彙都自動消音，剪接功力了得。

最後，年度「最佳影片」由現場觀眾呼聲最高的《喪屍集中營》（國民黨死亡連署）奪下，擊敗了柯文哲的《沒有房租的一年》與黃國昌的《誰在看著我們》（狗仔門）。馮光遠表示，金馬奮獎源於馬英九執政時期的馬奮館爭議，如今搬上舞台，就是要讓被嘲諷者找不到傷口，只能暗自彈淚，也讓觀眾在笑聲中反思台灣民主的珍貴。

