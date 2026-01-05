自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「2025金馬奮獎」脫口秀酸度爆表！黃國昌吼出影帝 盧秀燕豬瘟之亂封后

2026/01/05 00:31

馮光遠脫口秀上即興一段｢咆哮秀」。（記者潘少棠攝）馮光遠脫口秀上即興一段｢咆哮秀」。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由資深媒體人馮光遠創辦的《給我報報》，以嬉皮式幽默針貶時事聞名，其招牌單元「金馬奮獎」專門表揚年度最荒謬新聞人物。今年首度將紙上惡趣味實體化，今（4）日晚間於台北十方音樂劇場舉辦「2025年金馬奮獎頒獎典禮」。馮光遠獨挑大梁，以單人脫口秀形式，搭配《自由時報》提供的新聞照片，將過去一年的政治荒唐事轉化為一部部黑色喜劇，現場笑聲不斷，觀眾直呼太紓壓。

典禮最大亮點莫過於仿效金馬獎機制，將入圍者的爭議事件轉化為電影名稱。其中，備受矚目的帝后之爭，「最佳男主角」毫無懸念由民眾黨立委黃國昌以《大蟒蛇：神出鬼沒》奪得。馮光遠說道，黃國昌在2025年隨著柯文哲入獄而竄出，此外，同時以《犯罪直播》入圍最佳剪輯的黃國昌，也因說話習慣4個字1組亂跳，總是以咆哮方式表達：「不能接受！義正詞嚴！公開透平！政治責任！不再閃躲！不容黑箱！依法行政！清楚交代！徹查到底！誠實面對！」多幾個字的也只是：「向社會交代！對人民負責！」極具爆發力。同場競爭者還包括馮光遠堅持要叫「立早章．章萬安」的蔣萬安《看我今天怎麼說》，以及遭光復鄉議長張峻踹桌的花蓮王傅崐萁的《臨時決鬥》。

2025年金馬奮獎首度搬上舞台，由馮光遠獨挑大梁，搭配《自由時報》提供的新聞照片，將過去一年的政治荒唐事轉化為一部黑色獨角喜劇。（記者潘少棠攝）2025年金馬奮獎首度搬上舞台，由馮光遠獨挑大梁，搭配《自由時報》提供的新聞照片，將過去一年的政治荒唐事轉化為一部黑色獨角喜劇。（記者潘少棠攝）

「最佳女主角」則由台中市長盧秀燕以《世界就是這樣結束的》勝出。馮光遠指出，盧秀燕面對豬瘟議題時展現的效率差點讓世界結束，且善於藉民調蹭熱度，演技爐火純青，擊敗了提出助理費除罪案的立委陳玉珍《女孩白日夢》與誣指外交部專員為共諜的徐巧芯《客製化先生》。

至於配角獎項也相當精彩。「最佳男配角」頒給調查官余正煌《脫線神探》；「最佳女配角」則由素人李麗娟《臨演人生》爆冷奪得，擊敗王鴻薇《恨女的逆襲》與鄭麗文《我們與俄的距離》等政壇老鳥，原因是李麗娟在街頭被拍到的無辜神情實在「演得」太像路人，「素人演技渾然天成」。

同樣引發全場爆笑的還有「最佳剪接獎」，頒給館長陳之漢，片名《好孩子》。馮光遠分析，館長赴中國後彷彿經過精密剪接，從口無遮攔的無賴瞬間變成守規矩的好孩子，連原本掛在嘴邊的敏感詞彙都自動消音，剪接功力了得。

最後，年度「最佳影片」由現場觀眾呼聲最高的《喪屍集中營》（國民黨死亡連署）奪下，擊敗了柯文哲的《沒有房租的一年》與黃國昌的《誰在看著我們》（狗仔門）。馮光遠表示，金馬奮獎源於馬英九執政時期的馬奮館爭議，如今搬上舞台，就是要讓被嘲諷者找不到傷口，只能暗自彈淚，也讓觀眾在笑聲中反思台灣民主的珍貴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應