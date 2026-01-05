自由電子報
藝文 > 即時

別以為只有政客會中槍！馮光遠2025金馬奮獎連「藝人」都上榜

2026/01/05 01:35

馮光遠「2025金馬奮獎」犀利點評，誰都敢酸，惹得全場觀眾爆笑。（記者潘少棠攝）馮光遠「2025金馬奮獎」犀利點評，誰都敢酸，惹得全場觀眾爆笑。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由資深媒體人馮光遠創辦的《給我報報》，以嬉皮式幽默針貶時事聞名，其招牌單元「金馬奮獎」專門表揚年度最荒謬新聞人物。今年首度將紙上惡趣味實體化，今（4）日在十方音樂劇場落幕，除了黃國昌、馬英九等政壇大咖獲獎外，入圍名單中也見演藝圈與藝文界名人，引發全場觀眾爆笑。馮光遠在脫口秀中火力全開，秀出入圍名單時，更驚見藝人王大陸、相聲瓦舍創辦人馮翊綱入榜。

在介紹入圍名單時，馮光遠特別提到藝人王大陸入圍「最佳新人獎」，片名取為《久別重逢》。馮光遠解釋，雖然王大陸不是政治人物，但涉及2025年演藝圈逃兵役事件（閃兵案），馮光遠拿自己當年的兵役經驗對照，笑稱自己當年考預官時，為了智力測驗還去買參考書、看考古題重考。他幽默開酸：「逃再久，時間到了還是『久別重逢』。」

另一位跨界入圍者則是相聲界的重量級人物馮翊綱，片名《無痛先生》入圍「最佳剪接獎」。馮光遠笑說這位「與自己同姓」的馮先生，入圍理由在於他面對共機擾台時，竟認為是民進黨的大內宣，對威脅完全「無感」。馮光遠諷刺：當大家覺得共機擾台、試射飛彈很緊張時，「他是無感的，所以他是『無痛先生』」。

馮光遠「2025金馬奮獎」以脫口秀方式介紹入圍名單。（記者潘少棠攝）馮光遠「2025金馬奮獎」以脫口秀方式介紹入圍名單。（記者潘少棠攝）

除了演藝圈插花，競爭激烈的「最佳攝影獎」入圍理也精采。立委廖偉翔以《不可能的任務：最終清算》入圍，馮光遠調侃他在台中新光三越百貨公司氣爆時，第一時間不是想著救災，而是拿出直播器材，「擺好Camera、坐鎮現場」，那種「總有一天等到你」的氣勢，展現了驚人的攝影魂，他說：「這樣一個攝影者的態度，讓我們覺得不提名他，還提名誰呢？」

而新黨台北市議員侯漢廷則以《新來的小朋友》入圍。馮光遠提到侯漢廷被爆料捲入「黃國昌狗仔門」購買偷拍照片的風波，但因為是新手不懂行情，結果「買貴了」。馮光遠笑說：「小朋友不知道行情所以買貴了。」另一位入圍者張凱維則是立委王鴻薇的助理，以《喬王出任務》入選，馮光遠形容他在事件中扮演將老闆不要的「邊角料」照片轉賣給其他政客的「喬王」。

入圍者最終雖未獲獎，但馮光遠透過獨特的「電影片名」包裝與犀利點評，讓入圍名單的精采程度絲毫不輸得獎名單，也讓觀眾見識到金馬奮獎「葷素不忌」、誰都敢酸的猛烈砲火。

