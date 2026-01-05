日本紀錄片《30》1/24台中沙鹿深波圖書館全台首映 即日起開放免費報名參加

曾在日本引發熱烈討論的紀錄片《30》，24日將在台中沙鹿深波圖書館舉辦全台首映會。（弘光科大提供）

〔記者歐素美／台中報導〕曾在日本引發熱烈討論的紀錄片《30（さんまる）》，將於1月24日在台中市沙鹿區深波圖書館舉辦全台首映會，即日起開放免費報名參加！導演鈴木七沖與日本Happy株式會社創辦人首藤義敬應主辦單位邀請來台，將親自出席首映後座談會，分享如何在制度之外，打造一個「沒有血緣，卻彼此依靠」的共生家庭。

這場活動由愛長照、好好園館、弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系共同主辦，沙鹿深波圖書館、東勢共生之家協辦，1月24日上午9點半至12點半在沙鹿深波圖書館舉辦全台台首場放映會及座談會；下午2點半至5點半，則在東勢共生之家辦理第2場。

好好園館創辦人紀金山教授表示，這次活動特別選擇沙鹿深波圖書館與東勢共生之家做為放映據點，正是看重其做為社區核心節點的能量與影響力。台中巡迴期間將舉辦2場公開放映會與映後座談會，民眾不僅能欣賞感動人心的紀錄片，也能直接與日本團隊對話，共同想像更具人性與溫度的老後生活樣貌。

弘光科大老人福利與長期照顧事業系助理教授黃玟娟指出，這次跨國交流由產學合作共同推動，期盼透過日本團隊的實踐經驗，為台灣面對超高齡社會帶來新的視野，也讓長照教育不僅停留在課堂，而是真正走進生活現場。

沙鹿深波圖書館分館主任許栘綻表示，圖書館不只是藏書與閱讀的空間，更應是人與人相遇、交流情感的「社區客廳」，面對高齡化浪潮，期待透過這次活動，讓讀者不只閱讀書本，也閱讀彼此的人生故事，讓圖書館成為支持社區的重要力量。

