藝文 > 即時

通霄神社社務所迎重生！ 苗栗文化資產修復經費到位

2026/01/05 10:55

通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮，先以鐵皮加蓋防護並設圍籬封閉。（資料照）通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮，先以鐵皮加蓋防護並設圍籬封閉。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取文化部文化資產局核定補助「通霄神社社務所（含參道）及拜殿緊急搶修工程」等5項文化資產相關計畫，核定總經費6352萬元，其中中央補助款5356萬7000元，將有效提升苗栗縣文化資產保存與管理量能。

苗栗縣長鍾東錦表示，文化資產是地方歷史與文化的重要根基，縣府長期積極向中央爭取資源；此次5項計畫獲核定，對文化資產保存工作助益良多。尤其通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮；縣府將與通霄鎮公所全力配合，儘速推動緊急搶修工程，確保歷史建築獲得妥善保存。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，此次核定補助計畫包括「苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮有形文化資產普查計畫」、「歷史建築通霄神社社務所（含參道）及拜殿緊急搶修工程」、「115年度苗栗縣文資防護專業服務中心計畫」、「苗栗縣南庄事件史蹟場域調查暨保存維護計畫」及「苗栗縣史蹟文化景觀普查計畫（第一期）」，涵蓋文化資產普查、修復、防護及史蹟調查等面向，透過系統性盤點與專業服務，可強化文化資產保存基礎，並為後續指定、登錄及活化利用奠定良好基礎。

縣府文觀局表示，後續將依計畫期程推動各項調查與工程，並持續與文化部文化資產局及地方單位合作，確保計畫如期完成，持續守護苗栗縣珍貴的文化資產。

