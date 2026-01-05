馬公市公所2026藝文首展1/19登場 陳正筆「禪思歲月」展現素人藝術的深情與自在

陳正筆的禪思歲月展，1月19日在馬公市公所藝文走廊展覽。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年馬公市公所藝文走廊首檔展覽「陳正筆的禪思歲月」，將於1月19日開展，展期至2月26日。此次展覽由在地素人藝術工作者陳秉鏄（筆名：陳正筆）策畫，展出作品涵蓋水墨、油彩、書法、漂流木與器物彩繪等多元媒材，呈現豐富的生活創作面貌，邀請市民朋友與洽公民眾踴躍參觀，共同感受藝術與日常交織的美好時刻。

市長黃健忠表示，馬公市雖地處離島，但藝文推動不曾缺席。市公所持續透過藝文走廊平台，讓有才華的素人藝術家有機會被看見，也讓洽公民眾在辦事之餘，多一份文化感受。回憶初見陳正筆老師作品時，特別對其以漂流木結合創作的手法印象深刻，「這些作品帶著海的記憶，也蘊含著在地人的情感與人生歷練」。

陳正筆（右4後）也參加湖西鄉公所國際藝術交流協會聯展。（湖西鄉公所提供）

年屆古稀之年的陳正筆，成長於書香家庭，自小熱愛塗鴉與漫畫，並以自號「竹本書生」持續創作。曾獲第9屆國軍新文藝金像獎連環漫畫銅像獎，2017年出版《陳正筆的藝想世界》一書。退休返鄉後，他將陪伴父母的日常與海邊拾得的素材融入創作，展現自由、不設限的藝術態度。

馬公市公所表示，藝文走廊不僅是展覽場域，更是讓創作者、民眾、洽公訪客交流藝文感知的共享平台。此次展覽希望讓民眾看見：藝術不必遙不可及，也可以在生活的縫隙中，安靜地綻放光芒。展覽地點位於馬公市公所2樓藝文走廊，自1月19日至2月26日止。

