藝文 > 即時

便當店包手老闆 霸氣舉動讓人感動

2026/01/12 22:00

（圖/王孟婷）（圖/王孟婷）

〔文／祐禎〕中午的雞肉飯店人聲鼎沸，老闆的樣子吸引我的目光，樣子大概就四十幾歲，留著平頭有著幾分江湖人霸氣，雙手勤快地不曾停過手上的便當盒。

但真正引起我注意的是他雙手的刺青，配合江湖造型外表，心想「大哥」怎麼會來賣雞肉飯呢？正當心中納悶想起，老闆轉頭霸氣地對櫃檯大喊，要外送一律不要接單，先處理店內排隊的客人，不然怎麼對得起排隊買便當的人，話語一出此刻，心想果然是「大哥」的無誤。

隊伍依序前進，快輪到我點餐，門口走進一個老太太，瘦小的身軀直接被老闆招呼往點餐檯走去，此刻心想怎麼還插隊呢？老闆轉頭向排隊人致歉，希望我們讓老人家先點菜。老闆快速包好兩個便當，老人家拎起便當靦腆地向我們致意後離開，然後老闆輕聲地跟老人家說：「以後先打電話來，送便當的時候給妳拿過去。」

心想，不是說好不外送的嗎？霸氣老闆目送著老人家離開，回頭看著排隊的人群，語調輕柔地說老人家一個人住啦！此刻，眾人心照不宣繼續點餐，我望著老闆那雙忙碌又溫暖手上刺青，內心喊著：老闆，我錯了！

