Taiwan Top年度最佳團隊揭曉 李遠宣布加碼獎金之外的加倍好消息

首次「TT（Taiwan Top）之夜」年度交流活動，在衛武營辦桌，文化部長李遠（中）與國藝會董事長林淇瀁舉杯向表演團隊致敬。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／高雄報導〕文化部今（5）日晚間於衛武營國家藝術文化中心舉辦首次「TT（Taiwan Top）之夜」年度交流活動，以「因為同行，所以更好（Taiwan Top, Top Together）」為主題，邀集了 114年度Taiwan Top的演藝團隊齊聚一堂，並揭曉頒發總金額500萬元的獎勵金給16組獲選「Taiwan Top年度最佳團隊」。

文化部長李遠致詞時還原了這次額外加碼獎勵金的初衷，李遠說，身為文化部長，「我也想不到我能夠對這個表演藝術有什麼貢獻，我就想到一個方法，就是盡量去找預算。」他找國藝會董事長林淇瀁後，確認可以為TT加碼500萬。李遠還搶先宣布一個好消息，就是2026年的加碼獎金將由500萬提高為1000萬。

主責「Taiwan Top」補助作業的國藝會董事長林淇瀁則表示，這項補助不只是榮譽的象徵，也承載對藝術永不妥協的執著，對台灣藝文作出卓越貢獻。也感謝評鑑委員用一整年時間走訪全台各地訪視觀察，耗費相當多精力。創意家吳靜吉則表示，表演藝術是我國文化外交重要的前鋒，必須要政府要花點心血、金錢來補助，在「Taiwan Top」的基礎下，加碼的獎勵金，不是錦上添花，而是期許好上加好。

文化部長李遠（左5）親自頒發獎金給4個最高獎金50萬元的團隊，左起台北木偶劇團、河床劇團、驫舞劇場、高雄市管樂團。（記者凌美雪攝）

此次總金額500萬元的獎勵金，最高獎金50萬元的「Taiwan Top年度最佳團隊」有4個，分別是高雄市管樂團、驫舞劇場、台北木偶劇團與河床劇團。另有12個團隊分獲25萬元，包括對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場。

